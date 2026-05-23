À la une de ce dimanche : "Le Sacrifce", Étang de Bois-Rouge, Maison blanche, insolite, bar à chiens et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 24 mai 2026 : - Saint-André : "Le Sacrifice", le film des collégiens de Milles Roches sur les dangers des réseaux sociaux - Étang de Bois-Rouge : un plan d'eau entre terre et mer à Saint-André - Coups de feu près de la Maison Blanche, le tireur est mort - Insolite : décès du plus vieux chien du monde, une voiture s'envole au-dessus de l'autoroute et un buffle "sosie" de Donald Trump - Toutouccino et macarons : le bar à chiens, nouvelle niche du chic parisien - La pa Météo France i di, sé zot i di - dimanche ensoleillé pour finir le week-end (Photo www.imazpress.com)

Après deux années de travail, 46 jours de tournage et plusieurs mois de montage, leur film est enfin prêt. "Le Sacrifice" est le résultat d’un projet scolaire qui vise à sensibiliser les élèves aux cyberviolences, un projet pris très au sérieux par douze jeunes élèves du collège Milles Roches à Saint-André. Accompagnés de leur professeur d’anglais et de deux autres enseignants, les élèves ont découvert le monde du cinéma, des décors, des costumes et d’autres se sont découvert des talents d’acteurs, le tout en faisant de la prévention autour des dangers des réseaux sociaux, et de la pédocriminalité. Les jeunes artistes et leurs proches vont découvrir leur film ce dimanche lors d’une séance privée

Il constitue l'un des plans d'eau les plus étendus de La Réunion. C'est l'étang de Bois-Rouge à Saint-André, sur le domaine de l'usine. Un lieu entre terre et mer d'une superficie de cinq hectares. Préparez une demi-heure de votre journée pour découvrir cette étendue d'eau. Attention à ne pas s'y méprendre, il est difficile de s'y baigner à cause de ses berges marécageuses. En attendant, profitez des images prises en drone, que vous offre Imaz Press.

Un homme a ouvert le feu samedi soir contre un poste de contrôle de sécurité près de la Maison Blanche à Washington, et a été mortellement blessé par les policiers du Secret Service qui ont riposté, selon les autorités.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 18 au vendredi 22 mai 2026, le voici. Lazare, probablement le chien le plus vieux du monde, est mort à 30 ans en France. En pleine course-poursuite, un conducteur fini par s'envoler au-dessus de l'autoroute. Un buffle albinos à la crinière blonde, baptisé "Donald Trump" attire les curieux.

Sur un confortable canapé en velours, une élégante Parisienne savoure jusqu'à la dernière miette un biscuit moelleux dans un café branché de la capitale française, sauf que cette cliente a quatre pattes.

Pour ce dimanche 24 mai 2026, Matante Rosina nous annonce une belle journée bien lumineuse sur l'ensemble de l'île pour clôturer le week-end. Quelques nuages traînent du côté de Saint-Philippe en début de matinée, et les pentes occidentales se couvrent un peu l'après-midi, mais le temps reste bien sec sur l'ensemble de l'île.