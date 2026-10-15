À la une de ce jeudi : sentiers à Mafate, procès de Didier Robert, budget de l'Europe, Prix Alain Lorraine, festival Alimenterre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 15 octobre 2026 : - Mafate : les sentiers rouvrent au pas de course... mais seulement quand le Grand Raid approche - Cour d'appel : deuxième jour de procès pour Didier Robert dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la Région - Rendez-vous à Bruxelles : bataille budgétaire entre dirigeants européens - La nouvelle édition du Prix Littéraire Alain Lorraine met Danyel Waro à l'honneur - Concours culinaire : CAP' Handicook, une compétition réservée aux cuisiniers porteurs de handicap - La pa Météo France i di, sé zot i di – une journée mitigée (Photo www.imazpress.com)

Cinq jours. C'est le temps qu'il aura fallu à l'Office national de Forêts (ONF) pour sécuriser et rouvrir le sentier Roche Plate - La Brèche, après l'éboulis du 8 octobre 2026. Une efficacité bienvenue à deux jours du Grand Raid, mais qui laisse un goût amer à certains habitants de Mafate. Car lorsque les sentiers ferment en dehors des grands événements, les Mafatais doivent parfois patienter plusieurs semaines. Alors, faut-il attendre que des milliers de coureurs débarquent pour que les choses avancent aussi vite ?

Ce jeudi14 octobre 2026 est le deuxième jour de procès pour Didier Robert et de ses co-accusés dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la Région. La première journée d'audience, lundi, a été marquée par plusieurs incidents soulevés par l'avocat de Didier Robert, ancien président de Région. Le défenseur a notamment demandé que la procureure de Saint-Denis, soit contrainte "par la force si nécessaire" à venir témoigner. Sa demande a été refusée par la cour. L'examen sur le fond du dossier n'a commencé qu'en fin d'après-midi. Le procès doit durer jusqu'à vendredi.

Le compte à rebours est lancé. Les dirigeants européens se retrouvent jeudi à Bruxelles pour une bataille autour du prochain budget de l'UE, avec une préoccupation majeure: parvenir à le boucler avant la cascade d'élections en 2027, à commencer par la présidentielle française.

La nouvelle édition du Prix Littéraire Alain Lorraine a été officiellement présentée par la Région ce mercredi 14 octobre 2026. Ce concours d'écriture réservé aux lycéens de La Réunion met à l'honneur Danyel Waro et la thématique de l'amour.

Du 15 octobre au 30 novembre 2026, documentaires, débats, marchés péi, ateliers, chantiers participatifs et spectacle investissent six lieux de Saint-Denis, de La Montagne au Bas de la Rivière pour le festival Alimenterre. Une 20ème édition pour comprendre ce qui se joue dans nos assiettes.

Ce jeudi 15 octobre 2026, Matante Rosina voit un début de journée assez nuageux dans l'est. Le ciel ouest reste dégagé. L'après-midi, quelques farines sont possibles ici ou là. Le soleil reste toute fois bien présent sur la majorité de l'île. La mer est agitée avec une houle 1 mètre 50 et 2 mètres.