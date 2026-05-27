À la une de ce jeudi : cancer de la peau, mule condamnée, enfant étranglé, pétrels de Barau, "Ombres et Lumières" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 28 mai 2026 : - Cancer de la peau : à La Réunion, il est possible de s'en protéger, même sans rendez-vous chez le dermato - Tribunal de Saint-Denis : 4 ans de prison pour avoir tenter d’introduire 3 kg de drogue de synthèse à La Réunion - Enfant étranglé à Rennes : deux adolescents mis en examen et écroués pour "meurtre" - Pétrels de Barau : la saison d'envol prend fin... 1.155 oiseaux récupérés par la Seor - "Ombres et Lumières" : deux concerts de musique contemporaine à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - jeudi dans la continuité du mercredi (Photo www.imazpress.com)

Avec plus de 100.000 nouveaux cas chaque année en France et des centaines de cas à La Réunion, les cancers de la peau restent encore trop fréquents. Dans 80% des cas, ils sont liés à des expositions excessives au soleil. Sauf qu'obtenir un rendez-vous chez un dermatologue pour se faire dépister peut parfois être long. Pour pallier l'attente, des solutions existent et pas seulement médicales.

Nicolas T., un Saint-paulois de 26 ans a été condamné ce mercredi 27 mai 2026 dans le cadre de la comparution immédiate à une peine de 4 ans de prison dont 1 avec sursis probatoire et à une amande douanière de plus de 450 000 euros. Le 24 mars dernier, il avait essayé d'introduire à La Réunion plus de 3 kilos de cathinone, un produit de synthèse qui se vend plus cher que la cocaïne mais qui peut aussi servir à la fabrication de Dou

Un garçon de 16 ans et une fille de 15 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour le meurtre de Théo, un enfant de onze ans mort étranglé dimanche à Rennes, a annoncé mercredi le parquet.

Pour cette saison 2026 d'envol des jeunes pétrels, 1.155 oiseaux ont été récupérés et pris en charge par le réseau de sauvetage du centre de soins de la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor). 98% des oiseaux ont été signalés durant la période des Nuits sans lumière. Un chiffre encore bien trop élevé, alors que l’extinction et la réduction des éclairages durant cette opération restent cruciales pour la survie de ces oiseaux endémiques de La Réunion.

L’Orchestre de la Région Réunion et le Chœur de chambre du Conservatoire à Rayonnement Régional, sous la direction de Benjamin Ingrao, présentent Ombres & Lumières, un programme de musique contemporaine intense et immersif, les 29 et 30 mai prochains au Tampon et à Saint-Denis.

Pour ce jeudi 28 mai 2026, la journée ressemble à la veille mais avec un peu de pluie. L'est accueille encore un peu d'humidité en début de journée, et l'après-midi les hauts de l'ouest et du sud-ouest reçoivent des averses un peu plus marquées que la veille.