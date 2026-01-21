À la une de ce jeudi : longs délais pour la PMA, vigilance pluies et orages, Trump lève ses menaces, Mercosur à l'arrêt, aide pour les étudiants et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 22 janvier 2026 : - Procréation médicalement assistée : à La Réunion, un délai d'attente qui peut aller jusqu'à trois ans - Le nord, l'est et le sud-est de La Réunion en vigilance fortes pluies et orages - Groenland : Trump lève subitement ses menaces et annonce un "cadre" d'accord - Coup d'arrêt pour le Mercosur : le Parlement européen saisit la justice de l'UE - École de gestion et de commerce de La Réunion : la Région accompagne financièrement les étudiants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages et pluie au menu (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, comme ailleurs en France, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés pour concevoir un enfant. Face à ces situations, la procréation médicalement assistée (PMA) offre des solutions médicales encadrées, mais souvent méconnues. Faute de donneurs et donneuses, les couples - ou femme seules - attendent en moyenne deux à trois ans pour un don de gamète.

La journée de ce jeudi 22 janvier 2026 s'annonce maussade et relativement pluvieuse. "Dans un flux de nord-est bien installé, des précipitations parfois fortes et même orageuses sont attendues sur les pentes du nord, de l'est et du sud-est de l'île", indique Météo France. Ces cellules orageuses peuvent être accompagnées de coups de tonnerre et de rafales de vent. Les zones nord, est et sud-est sont en vigilance jusqu'à 14 heures.

Après des semaines de déclarations agressives, Donald Trump a subitement annoncé mercredi à Davos "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland, extrêmement vague, et levé ses menaces douanières autant que militaires.

Le Parlement européen a porté mercredi un coup d'arrêt à l'accord commercial avec le Mercosur en saisissant la justice, une décision accueillie par des cris de joie d'agriculteurs à Strasbourg.

La Région Réunion accompagne les étudiants de l’École de gestion et de commerce de La Réunion en finançant une partie de leurs frais d’inscription. Cette aide a pour objectif de faciliter l’accès aux formations supérieures en gestion, commerce et management. Les inscriptions pour l'aide EGCR sont ouvertes du 20 janvier 2026 au 9 février 2026, jusqu'à 23h59.

Ce jeudi 21 janvier 2026, Matante Rosina n'a même pas besoin de sortir pour comprendre le temps qu'il fait : l'air est lourd et le ciel bien gris. En regardant les nuages filer avec le vent, elle devine une journée plutôt pluvieuse, surtout sur le nord de l'île. Le sud n'est pas totalement épargné, quelques averses peuvent aussi s'inviter. La chaleur est toujours présente.