À la une de ce lundi : colère lycéenne, femme agressée à Marseille, élections au Brésil, métiers de l’hôtellerie et de la restauration, pilote alcoolisé et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 5 octobre 2026 : - Colère lycéenne : nouvel appel à la mobilisation à La Réunion, le rectorat annule toutes les sorties scolaires - Femme agressée avec un spray inflammable à Marseille : le lycéen placé en détention provisoire - Présidentielle au Brésil : Flavio Bolsonaro devance Lula et l’affrontera au second tour - Saint-Pierre : un forum pour les métiers de l’hôtellerie et de la restauration - Contrôles routiers : le conducteur d'un deux-roues arrêtés avec 2,80 grammes d’alcool dans le sang et sans assurance - La pa Météo France i di, sé zot i di – ousa Matante Rosina i lé ? (Photo www.imazpress.com)

Ce lundi 5 octobre 2026, un nouvel appel à la mobilisation a été lancé dans plusieurs lycées de La Réunion. Trop d'heures de cours, des bâtis insalubres… Des blocages sont annoncés très tôt devant les établissements scolaires pour dénoncer les conditions de travail des lycéens. Un acte 3 nécessaire, faute de mesures concrètes par le ministre de l'Éducation. Ce dernier a par ailleurs annoncé d'ores et déjà la suppression de postes à la rentrée prochaine. De quoi alimenter la colère des élèves et des syndicats.

L’adolescent de quinze ans soupçonné d’avoir actionné un spray enflammé sur le visage d’une passante à Marseille en marge des manifestations lycéennes a été mis en examen dimanche pour "acte de barbarie" et placé en détention provisoire, a annoncé le procureur.

Le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro a créé la surprise dimanche au premier tour de la présidentielle au Brésil en devançant le président sortant de gauche Lula, qu’il affrontera au second tour le 25 octobre.

La 12ème édition du forum des métiers de l’hôtellerie et de la restauration aura lieu le mardi 6 octobre 2026 de 8h30 à 12h à la Villa Delisle Saint-Pierre. 15 acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion seront aux côtés d’une dizaine d’entreprises de l’association Resto’Acteurs "pour rencontrer, renseigner et séduire les personnes intéressées par un emploi, une formation ou une reconversion dans nos métiers" notent les organisateurs.

Ce dimanche 4 octobre 2026, la gendarmerie nationale a procédé à l'interpellation d'un conducteur de deux-roues qui circulait sans assurance et sous l'emprise de l'alcool. Cette personne avait près de 2,80 grammes d’alcool dans le sang, soit l'équivalent d'une dizaine de verres. Son bolide a été placé en fourrière, indiquent les forces de l'ordre. Lors de ce week-end des 3 et 4 octobre, 115 infractions ont été relevées et 14 permis retirés dans la zone gendarmerie.

Oté ben Matante Rosina la enkor oubli lèvé. Koman i lé le tan koté zot ?