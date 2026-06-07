À la une de ce lundi : eaux usées dans sa cuisine, un conducteur très alcoolisé, Roland-Garros, guerre au Moyen-Orient, Sakifo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 8 juin 2026 : - [Photos-Vidéo] Saint-Denis : les eaux usées coulent dans son logement, un locataire obligé de cuisiner dans les parties communes - Contrôles routiers : un homme arrêté avec presque 3,40 grammes d'alcool dans le sang - Roland-Garros : à 29 ans, Zverev triomphe enfin en Grand Chelem - Israël dit être visé par des missiles iraniens et des tirs du Hezbollah - [Photos] Sakifo 2026 : clap de fin pour la 23ème édition - La pa Météo France i di, sé zot i di - des rafales frôlant les 75 km/h attendues dans le sud (Photo www.imazpress.com)

À Saint-Denis, un locataire ayant souhaité rester anonyme vit une situation délicate dans son logement situé immeuble Clos de Sainte-Marie B rue Sainte-Marie. À cause d'une fuite, depuis le mois de décembre 2025, des eaux usées s'écoulent directement dans sa cuisine, la rendant inutilisable. Le locataire, âgé de 60 ans, est obligé de cuisiner dans le couloir de l'immeuble. La situation a été signalée au bailleur, mais le locataire reste sans réponse. Par le passé, cette résidence a déjà été victime d'incendie d'origine électrique.

Lors des contrôles routiers réalisés ce week-end du 6 au 7 juin 2026, le conducteur d'un deux-roues a été contrôlé avec un taux de 1,96 mg/l d'air expiré, soit presque 3,40 grammes d'alcool dans le sang. Il a été placé en garde à vue, comme quatre autres automobilistes. Deux personnes seront présentées devant le tribunal judiciaire ce lundi.

La quatrième aura été la bonne: au bout du suspense, le N.3 mondial Alexander Zverev a fini par décrocher dimanche à Roland-Garros son premier titre en Grand Chelem, après trois échecs en finale de tournois majeurs.

Israël a indiqué dimanche être la cible de missiles iraniens rompant un cessez-le-feu déjà très fragilisé au centième jour de la guerre au Moyen-Orient.

Trois jours de musique ont rythmé la 23ème édition du Sakifo Musik Festival à Saint-Pierre. Entre têtes d’affiche internationales, artistes émergents et talents réunionnais, des milliers de festivaliers se sont retrouvés à la Ravine Blanche pour célébrer la diversité musicale dans une ambiance festive et conviviale. Retour en photos sur un week-end 100% musical

Ce lundi 8 juin 2026, Matante Rosina prévoit un temps mitigé mais venteux. Alors que quelques averses sont encore présentes dans l'est, en matinée sous un ciel nuageux, le temps est sec et lumineux vers l'ouest. L'après-midi, quelques gouttes se déclenchent sous le vent sous un ciel nuageux. Côté vents : des rafales entre 60 et 70 km/h sont attendues vers Saint-Denis et même un peu plus fortes vers Saint-Joseph, frôlant ainsi les 75 km/h. L'état de la mer s'améliore progressivement avec une houle d'alizé qui s'amortit entre 2 mètres et 2 mètres 50.