À la une de ce mardi : ancienne pension marron, violences sur mineurs, France-Irlande du Nord, dons du sang, plage de Saint-Pierre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 9 juin 2026 : - Saint-Denis : à Saint-François, une ancienne pension marron accueille de nouveau des locataires dans des conditions dégradées - Violences sur mineurs : 1.000 victimes chaque année à La Réunion, les associations demandent à l'État "d'arrêter de faire mourir nos enfants" - France-Irlande du Nord : un triplé d'Olise et une victoire pour les Bleus avant la Coupe du monde - À La Réunion, des centaines de dons du sang sont manquants à l'approche des grandes vacances - Bronzage, baignade et balade : cap sur la plage du centre-ville de Saint-Pierre - La pa Météo France i di, sé zot i di - mardi venteux (Photo www.imazpress.com)

Une des anciennes pensions marrons, situées dans le quartier de Saint-François, à Saint-Denis, et fermée en 2020 après plusieurs incidents graves, seraient de nouveau occupées en 2026 pour accueillir des personnes vulnérables. Sous le couvert d'une colocation, selon un témoignage recueilli par Imaz Press, ces personnes se trouveraient dans des conditions dénoncées comme dangereuses et hors cadre légal.

À La Réunion comme dans l'Hexagone, l'histoire dramatique de Lyhanna résonne avec un écho terrifiant. Dans l'île, en 2024, près de 1.000 enfants ont été victimes d'atteintes sexuelles, dont 382 dans un cadre intrafamilial. 158 viols ont été recensés, une hausse de 23%, selon la gendarmerie. Les associations demandent un vrai plan de protection de l'enfance et une mobilisation de l'État pour "arrêter de faire mourir nos enfants"

À deux jours de son départ pour l'Amérique, l'équipe de France a pu compter sur la maestria de Michael Olise, auteur d'un magnifique triplé, pour battre l'Irlande du Nord 3-1 lors de son deuxième et dernier match de préparation à la Coupe du monde, lundi à Lille.

Chaque année, au mois de juin, a lieu la Journée mondiale des donneurs de sang. Cette année, elle arrive ce 14 juin 2026. L'occasion pour l’Établissement français du sang (EFS) de mettre en lumière celles et ceux qui, par un geste simple et solidaire, sauvent des vies au quotidien et de rappeler l'importance de donner. La période des ponts de mai eu des conséquences sur les réserves en produits sanguins. Près de 350 dons sont manquants pour aborder sereinement la période des vacances de l'hiver austral, note l'EFS.

La plage de Saint-Pierre se situe à proximité du centre-ville et à quelques pas du port de plaisance Lislet Geoffroy. Elle s'étend le long du front de mer de la Ville. Le site offre une zone de baignade surveillée, des installations et des commerces à proximité. Entre moments de détentes en famille sur le sable doux et instant shopping en solo, la plage du centre-ville est très appréciée des Réunionnais, en quête d'une sortie détente. Profitez de ces images offertes par ImazPress

Pour ce mardi 9 juin 2026 la journée démarre sous de bonnes conditions sur la majorité de l'île. L'est accueille quelques entrées maritimes en début de matinée mais rien de méchant. Les hauteurs de l'ouest et du sud-ouest se couvrent en cours d'après-midi avec quelques gouttes, pendant que le nord-ouest et le sud-est continuent de profiter sous le soleil. Par contre, le vent est l'élément à surveiller. L'alizé bascule au nord-est et se déchaîne avec des bourrasques pouvant atteindre 70 à 75 km/h.