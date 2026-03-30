À la une de ce mardi : carburants, grève dans l'Éducation nationale, volcan, Celine is back, métiers du soin et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 31 mars 2026 : - Carburants : La Réunion à la veille d'une hausse des tarifs, automobilistes, préparez vos portefeuilles - Éducation : l’intersyndicale appelle à la grève contre les baisses de moyens - Volcan : l'éruption se poursuit au Piton de la Fournaise - Céline Dion officialise son grand retour, avec dix concerts à Paris - Métiers du soin et de l’accompagnement : plus de 800 offres à pourvoir actuellement à La Réunion - La pas Météo France i di, sé zot i di - Météo : mardi radieux pour finir le mois (Photo www.imazpress.com)

C'est n'est une surprise pour personne. À compter de ce mercredi 1er avril 2026, vos pleins vont faire flamber votre porte-monnaie. Et pour cause, dès demain, il vous faudra compter 1,96 euro pour un litre de sans-plomb (contre 1,54 en mars) et 1,77 euro le litre de gazole (contre 1,25 euro en mars). Il ne sera donc pas surprenant de voir les automobilistes profiter de ce dernier jour à un tarif raisonnable, pour faire remplir leur véhicule.

L'intersyndicale de La Réunion appelle à une semaine d'actions dans l'Éducation nationale, jusqu'au 3 avril 2026. Point d'orgue de cette mobilisation, une grève nationale ce mardi 31 mars avec un rassemblement devant le rectorat à Saint-Denis. Les enseignants protestent contre les suppressions des postes à la rentrée 2026 et la fermeture de classes.

Après un arrêt observé entre le 25 et le 28 mars, l'éruption débutée le 13 février a repris ce samedi et se poursuit ce mardi 31 mars 2026. Le site éruptif se situe toujours sur le flanc sud-sud-est du volcan à 2.056 m d’altitude. "Au niveau du cône éruptif, le niveau de lave au niveau du cône est élevé avec des remous actifs et débordements de lave récurrents associés à la remontée de bulles de gaz", note l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. L’activité en tunnels de lave se poursuit, et la lave a de nouveau traversé la route

La scène comme cadeau d'anniversaire : pour fêter ses 58 ans, Céline Dion a annoncé lundi soir, dans une vidéo diffusée sur la tour Eiffel, une série de dix concerts en septembre et octobre à Paris, officialisant son retour après six ans loin du public.

La Semaine des métiers du soin et de l’accompagnement, organisée par France Travail et ses partenaires, revient pour sa 5ème édition, jusqu'au 3 avril 2026. Ce rendez-vous mobilise l’ensemble des acteurs de la filière pour faire connaître les métiers, valoriser les opportunités de recrutement, informer sur les parcours de formation et favoriser la rencontre entre les candidats et les employeurs. Objectif : attirer, former et recruter dans ces professions au cœur du lien social, porteuses de sens et d’avenir.

Pour ce dernier jour de mars (mardi 31 mars 2026), Matante Rosina nous annonce une belle journée ! Le soleil rayonne sur presque toute l'île ce matin. On ne pouvait pas rêver mieux pour boucler le mois. Les nuages finissent par s'inviter sur les hauteurs en cours de journée et lâchent quelques gouttes à partir du milieu de la journée. Rien d'inquiétant, classique pour la saison.