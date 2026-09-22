À la une de ce mercredi : discorde sur l'eau, aide aux grands rouleurs, Dovan la boutik, colère à Mafate, éloquence et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 23 septembre 2026 : - Gestion en eau potable et d'irrigation : dissensions entre la commune de Saint-Denis et le Département - Le Tampon : "Dovan la boutik", une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Lorenza Grossetti - Carburants : l'aide aux grands rouleurs prolongée et élargie, alors que les Français, y compris les Réunionnais, paient des prix records - Concours d'éloquence : un lycéen réunionnais parmi les 6 finalistes nationaux d’Eloquentia - La pa Météo France i di, sé zot i di – Un mercredi ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

La ville de Saint-Denis a le sentiment d'être mise de côté dans le projet Meren mené par le Département. Ce projet vise à améliorer et à sécuriser la ressource en eau potable et d'irrigation sur le Nord et l'Est de La Réunion. Un enjeu majeur, à l'avenir, dans la mesure où les périodes de sécheresse risquent de s'accroître sur l'île et où les coupures d'alimentation en eau ne paraissent plus si illusoires. le Dépatement conteste toute mise à l'écart de la commune dionysienne

Le gouvernement a annoncé mardi une prolongation et un élargissement de l'aide aux grands rouleurs pour tenter de répondre à l'inquiétude des Français les plus affectés par les prix records des carburants, provoqués par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine. Pour les bénéficiaires, l'aide de 100 euros "représentera l'équivalent de 40 centimes par litre de carburant pour deux mois en moyenne", a déclaré la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, également ministre déléguée à l'Énergie. 5,5 millions de personnes pourront recevoir cette aide. Jusque là, trois millions de rouleurs étaient éligibles

Lorenza Grossetti fait partie de ces talents réunionnais de retour sur son île. La jeune Tamponnaise est originaire de la Plaine des Cafres, elle souhaite raconter la vie de son village, sa façon de parler et ses accents, dans sa nouvelle pièce de théâtre. Avec "Dovan la boutik", Lorenza Grossetti et ses comédiens racontent les hauts du Tampon des années 80, une pièce ponctuée par des histoires vraies, recueillies par la maman de l'autrice qui a été serveuse à la Soucoupe

Des habitants de Mafate alertent les autorités sur la fermeture de le drop zone du Maïdo qui permet aux hélicoptères d'atterrir. Une installation essentielle pour assurer le ravitaillement des habitants de Roche-Plate.

Concours d'éloquence : un lycéen réunionnais parmi les 6 finalistes nationaux d’Eloquentia Lauréat du Summer Camp Eloquentia@HEC, qui réunissait 79 lycéens sélectionnés venus de toute la France, Matys Hoareau, lycéen au lycée Mahatma Gandhi à Saint-André, a été retenu parmi les 6 finalistes qui participeront à la grande finale nationale d’Eloquentia@HEC, le 6 octobre 2026, sur la scène du Bataclan à Paris.

Pour ce mercredi 23 septembre 2026, Matante Rosina annonce une belle matinée avec du soleil sur l’ensemble de l’île. Dans l’après-midi, les nuages se développent davantage dans les hauts sans risque d'averse