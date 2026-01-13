À la une de ce mercredi : Leasing social, "Furcy, né libre", cyclone Dudzai, une loi pour les agriculteurs, bacs jaunes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 14 janvier 2026 : - Leasing social : à peine une centaine de voitures livrées à La Réunion, l'électrique ne séduit pas - "Furcy, né libre" : un long métrage sur le combat noble d'un esclave pour obtenir sa liberté - À 2.310 km de La Réunion, le cyclone Dudzai s'accélère et pourrait se réintensifier d'ici jeudi - Colère des agriculteurs : Sébastien Lecornu promet un projet de "loi d'urgence" - Civis : tous les emballages et papiers sont maintenant les bienvenus dans les bacs jaunes du territoire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel voilé en milieu de semaine, quelques gouttes et une mer agitée (Photo www.imazpress.com)

Une voiture électrique neuve à moins de 200 euros par mois, cela aurait pu séduire. Pourtant, à La Réunion, "seule une centaine de véhicules ont été réellement livrées" sur les 50.000 attribués à l'ensemble de la France, indique Philippe-Alexandre Rebboah, président du Syndicat d'importation et du commerce de La Réunion (SICR). Les raisons : des particuliers non-éligibles, des commandes annulées et surtout l'absence d'équipements de recharges et d'adaptation du modèle économique dans le département.

Ce mercredi 14 janvier 2026, sort dans les salles obscures de France hexagonale – un mois après sa parution à La Réunion – ,le film "Furcy, né libre". Ce long métrage réalisé par Abd Al Malik, raconte l'histoire vraie de Furcy, esclave né à La Réunion au début du XIXe siècle et son combat pour la reconnaissance de ses droits. Inspiré par le livre "L'Affaire de l'esclave Furcy" de Mohammed Aïssaoui, le réalisateur espère que ce nouveau film mettra en lumière sa lutte pour faire abroger officiellement le "Code noir". Cette abrogation sera examinée à partir du lundi 19 janvier par l'Assemblée nationale

Le cyclone tropical Dudzai évolue ce mercredi 14 janvier 2026 sur l'est du bassin à près de 2.310 km à l'est de La Réunion. Le système a commencé à lentement accélérer en direction de l'ouest et pourrait se réintensifier d'ici jeudi. "En fin de semaine, sa trajectoire devrait s'orienter vers le sud-ouest tout en circulant au large de Rodrigues à une distance encore incertaine", indique Météo France.

Dès l'aube, des dizaines de tracteurs sont entrés dans Paris mardi, cette fois-ci aux couleurs de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs, pour exiger des "actes concrets et immédiats" du gouvernement qui peine à faire face à la colère agricole. "Environ 350 tracteurs" ont été "recensés" pour la mobilisation dans la capitale, a indiqué la préfecture de police.

Depuis le 1er janvier 2026, les consignes de tri ont été élargies : ous les emballages et tous les papiers peuvent désormais être déposés dans les bacs jaunes du territoire de la Civis

Ce mercredi 14 janvier 2026, Matante Rosina aperçoit dans sa boule de cristal un ciel plus voilé, signe d’une activité orageuse lointaine en mer entre Madagascar et La Réunion. Sur l’île, quelques nuages d’alizé laissent échapper de faibles gouttes sur le littoral Est, sans gros cumuls. Le vent ne lâche rien, avec des rafales proches de 60 km/h sur les côtes exposées. Côté mer, Matante Rosina voit toujours une mer agitée à forte, portée par une houle d’alizé bien présente. Rien d’inquiétant, mais prudence conseillée.