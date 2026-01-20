À la une de ce mercredi : hébergement d’urgence, rentrée scolaire, catastrophe ferroviaire en Espagne, Nuits de la lecture, enfants de la Creuse et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 21 janvier 2026 : - À La Réunion : faute d’hébergement d’urgence, des mères et leurs enfants sont sans toit - Rentrée scolaire : 103.812 élèves de retour dans les collèges et lycées, les primaires profitent un jour de vacances supplémentaire - Espagne : un mort et quatre blessés graves dans une nouvelle catastrophe ferroviaire - Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10ème édition sur le thème "Villes et campagnes" - Adoption en commission de la proposition de loi sur les enfants dits “de la Creuse” - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps partagé (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, de plus en plus de mères isolées avec des enfants ont besoin d’une place d’hébergement d’urgence. En 2024 à La Réunion, près de 2.500 ménages n'ont pas été pris en charge par le 115, le numéro d'urgence sociale. Parmi eux, plus de 1.000 enfants, dont 300 de moins de 3 ans. Dans l'île, seulement 670 places sont disponibles dans les hébergements d'urgence. La Fondation pour le Logement dénonce une forme de "maltraitance institutionnelle" et appelle au sursaut des autorités pour répondre à l’urgence de la mise à l’abri de toute personne en difficulté.

Ce mercredi 21 janvier 2026, 103.812 élèves des collèges et lycées de La Réunion reprennent le chemin des salles de classea près les vacances de l'été austral. Les plus jeunes, scolarisés dans le premier degré - soit 111.937 écoliers - retrouveront les bancs de l'école ce jeudi 22 janvier. Au total, 215.749 élèves, répartis dans 656 écoles et établissements et encadrés par plus de 23.000 personnels au sein de l'académie de La Réunion qui retrouvent le chemin des classes

Un nouvel accident ferroviaire a fait un mort et quatre blessés graves mardi soir en Espagne, deux jours après la catastrophe d'Adamuz, en Andalousie, où au moins 42 personnes ont péri et plus de 120 ont été blessées.

Les 10ème Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026. À La Réunion, plus de 107 événements dans différentes communes accueillent le public sur le thème "Villes et campagnes".

Forte de 120 députés cosignataires et d’un activisme ininterrompu auprès du gouvernement, la proposition de loi portée par la députée Karine Lebon a été adoptée ce mardi 20 janvier 2026 après-midi en commission des affaires sociales.

Ce mercredi 21 janvier 2026, Matante Rosina regarde dans sa tasse de café pour prédire la météo. Elle aperçoit la pluie qui s'installe au sud, poussée par un vent venu du large. Du côté du nord, le ciel reste beaucoup plus calme, avec juste quelques nuages de passage. Dans l'après-midi, le fond de sa tasse de café montre des nuages vers les hauts du sud mais le soleil, lui, continue de briller sur le littoral nord. Le vent continue de souffler sur les côtes du nord et la mer reste agitée au sud et à l'est.