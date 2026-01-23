À la une de ce samedi : peintre en lettres, sortie de prison, Laurent Vinatier libéré, rétro, brûlés de Crans-Montana et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 24 janvier 2026 : - Saint-Paul : Bruno André, peintre en lettres, embellit la médiathèque Michel Adélaïde - Incendie meurtrier d’un bar en Suisse : le propriétaire français libéré, les familles "sidérées" - Pour Laurent Vinatier, ex-prisonnier en Russie, "le traumatisme" et le "miracle" - La rétro de la semaine : spectacle au Piton de la Fournaise, l'éruption baisse d'intensité, hébergement d’urgence, longs délais pour la PMA et variole du singe - En Suisse, une nouvelle peau fabriquée pour les grands brûlés de Crans-Montana - La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent plus calme et quelques gouttes passagères (Photo www.imazpress.com)

Sur les murs de la médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains, Bruno André trace les lignes d’une nouvelle décoration. Des paroles de chansons de Michel Adélaïde, le portrait du chanteur, un champ de cannes, mais aussi des pécheurs lontan. Après un appel à projets en décembre 2025, c’est un peintre en lettres qui a été choisi par la ville de Saint-Paul pour réaliser cette œuvre.

La justice suisse a ordonné vendredi la libération du propriétaire français du bar de Crans-Montana ravagé par un incendie qui a fait 40 morts la nuit du nouvel an, suscitant la colère des avocats des familles des victimes.

Le soulagement d'être un homme libre est incommensurable pour celui qui a cru mourir dans une prison russe. C'est "comme un miracle", confie Laurent Vinatier, dans un entretien à l'AFP où il décrit le traumatisme de l'incarcération, qui l'a changé "de manière cardinale".

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2026 :

• Lundi 19 janvier - Volcan : spectacle en cours au Piton de la Fournaise, l’éruption se poursuit

• Mardi 20 janvier - Piton de la Fournaise : l'éruption toujours en cours, malgré une baisse de l'intensité

• Mercredi 21 janvier - À La Réunion : faute d’hébergement d’urgence, des mères et leurs enfants sont sans toit

• Jeudi 22 janvier - Procréation médicalement assistée : à La Réunion, un délai d'attente qui peut aller jusqu'à trois ans

• Vendredi 23 janvier - Un cas de variole du singe, le premier depuis 2024, identifié à La Réunion

Après l'incendie de Crans-Montana, la fabrique de peau du centre de production cellulaire du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), la seule en Europe de cette taille, tourne à plein régime pour aider à sauver les grands brûlés.

Ce samedi 24 janvier 2026, Matante Rosina a jeté un oeil dans sa tasse de thé encore fumante. Elle y voit un vent qui se calme, même s'il souffle encore sur les côtes. Quelques petites gouttes de pluie apparaissent, surtout entre Saint-Denis et le sud, puis plus tard sur les pentes de l'ouest. Ailleurs, malgré un ciel souvent nuageux, le temps reste globalement sec et les plages gardent de belles éclaircies.