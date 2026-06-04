À la une de ce vendredi : fermetures de commerces, apologie du terrorisme, cancer du col de l'utérus, football, maltraitances sur trois enfants et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 5 juin 2026 : - Dans les centres-villes de La Réunion, l'inquiétante spirale des fermetures de commerces - Tribunal de Saint-Denis : un homme jugé pour apologie du terrorisme et menace de crime - Juin vert : un mois pour promouvoir le dépistage du cancer du col de l'utérus - Foot : premier test raté et inquiétant pour les Bleus avant le Mondial - Maltraitances sur trois enfants : le père condamné à 8 ans de prison ferme, la mère condamnée à 2 ans dont un avec sursis - La pa Météo France i di, sé zot i di - vendredi sous le soleil (Photo www.imazpress.com)

D'un bout à l'autre de l'île, les mêmes constats remontent du terrain : fréquentation en baisse, trésoreries sous tension, fermetures qui se multiplient. Les commerçants des centres-villes réunionnais traversent une période particulièrement difficile, au point que certains évoquent une situation "alarmante" pour l'économie locale.

Ce vendredi 5 juin 2026, doit comparaitre devant le tribunal de Champ-Fleuri (Saint-Denis), l'auteur d'alerte à la bombe visant l'aéroport Roland-Garros. Son procès, initialement prévu le 17 avril, avait finalement été renvoyé en raison de la grève des avocats. Le 26 juin 2025, l'homme avait adressé plusieurs courriels alarmants aux rédactions d'Imaz Press, de Radio Freedom et d'autres médias, annonçant un attentat imminent à l’arrivée du vol Air France AF648 et la menace de décapitation de personnes

À l’occasion de juin vert, mois dédié à la prévention du cancer du col de l’utérus, les partenaires institutionnels et acteurs de terrain se mobilisent autour de deux gestes complémentaires : la vaccination contre les HPV et le dépistage du cancer du col de l’utérus. À La Réunion, la couverture vaccinale progresse mais reste insuffisante. Le cancer du col de l’utérus peut être évité dans 90 % des cas.

Malgré la prestation très aboutie de Rayan Cherki, l'équipe de France a totalement raté son premier match de préparation pour le Mondial-2026 en étant battue par la Côte d'Ivoire 2-1, jeudi à Nantes.

Jugé depuis ce lundi 1er juin 2026, un couple a été condamné ce jeudi par la Cour d'assises pour des violences commises sur leurs trois enfants. Le père est condamné à 8 ans de prison ferme, tandis que la mère condamnée à 2 ans de prison dont un avec sursis. La Cour a condamné le couple mais en prenant en compte leur jeune âge, mais en retirant l'autorité et l'exercice parentaux.

Pour ce vendredi 5 juin 2026, tout le monde profite d'une belle matinée ensoleillée avant que le ciel se charge sur le relief l'après-midi. Un petit vent au sud canalise les averses vers les hauteurs du nord et de l'est, épargnant ainsi une bonne partie de l'île. Une journée globalement bonne.