À retenir ce soir : La Réunion arrosée, vigilance prolongée, Grant s'est intensifié, Canalisation des Orangers, grosse saisie de zamal

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 29 décembre 2025 : - La Réunion fortement arrosée, la route du littoral basculée, des radiers submergés dans l'ouest - La vigilance jaune fortes pluies et orages prolongée jusqu'à mardi dans le nord, l'ouest et l'est - Grant : le cyclone tropical intense est à 2.725 km de La Réunion - Fortes pluies : fermeture temporaire du sentier de la Canalisation des Orangers - Saint-Joseph : 2337 plants de zamal saisis par les gendarmes, deux personnes placées en détention provisoire

Des fortes pluies s'abattent sur La Réunion ce lundi matin 29 décembre 2025. La région est de l'île est en vigilance orange fortes pluies et orages depuis 4h ce martin et au moins jusqu'à 16h. Le nord et l'ouest sont en vigilance jaune fortes pluies et orages jusqu'à midi. La route du littoral a été basculée sur les voies côté mer, à cause de la pluie mais aussi d'un éboulement. une inspection de la falaise est d'ailleurs prévue, indique la direction régionale des routes. Plusieurs radiers sont submergés dans l'ouest.

La vigilance jaune fortes pluies et orages est prolongée jusqu'à ce mardi 30 décembre 2025 dans le nord, l'ouest et l'est, annonce Météo France. La région est qui était en vigilance orange depuis 4h ce lundi matin, repasse en jaune

Grant a a atteint le stade de cyclone tropical intense dans la nuit du dimanche 28 décembre au lundi 29 décembre 2025. Ce lundi à 16h, il se trouvait à 2.725 km à l'est-nord-est de La Réunion. Il se déplace vers l'ouest à 2 km/h. "Il s'agit d'un système de très petite taille, avec des vents dangereux restant confinés dans un rayon de 50 à 80 km du centre" indique Météo France. "Aucune influence de ce système n'est attendue sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte" ajoutent les météorologues (Photo : www.mtotec.com)

Suite aux fortes pluies l'Office National des Forêts, ONF, décide de fermer le sentier de la Canalisation des Orangers, à Mafate. Une fermeture temporaire suite à des éboulements, accompagnés d’instabilités potentielles présentant des risques pour la sécurité des usagers. Une semaine de fermeture pour le sentier, avec une réouverture prévue le samedi 3 janvier 2026. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

À en croire les photos, c'est une installation qui se voulait peut-être "professionnelle". Une exploitation de zamal de grande ampleur a été découverte par les gendarmes de Saint-Joseph le samedi 29 novembre 2025. 2.337 pieds de zamal ont été saisies. Deux personnes soupçonnées ont été placées en détention provisoire. Des véhicules, des smartphones, et de argent liquide ont aussi été saisis