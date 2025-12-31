À retenir ce soir : voeux d'Emmanuel Macron, carburants en baisse, grève des médecins libéraux, prudence sur la route et forces de l'ordre mobilisées

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 31 décembre 2025 : - Macron va tracer son ultime feuille de route avec ses voeux pour 2026 - Prix des carburants : baisse marquée en janvier 2026 pour le sans-plomb et le gazole - Grève des médecins libéraux : le CHU de La Réunion appelle la population à ne pas engorger les services d’urgences - Saint-Sylvestre : opérations de sensibilisation des automobilistes et tournée des services pour la préfecture - Nuit de la Saint-Sylvestre : 400 gendarmes mobilisés à La Réunion

Régulation des réseaux sociaux, retour du service national, législation sur la fin de vie: Emmanuel Macron, très affaibli à seize mois de la présidentielle, va tenter durant ses voeux mercredi soir de retrouver un peu de souffle pour lancer les derniers chantiers de son double quinquennat.

Bonne nouvelle pour ce début d'année. Pour le mois de janvier 2026, le prix du sans-plomb enregistre une baisse de 1 centime et passe à 1,56 euros. Le prix du gazole diminue de 6 centimes et passe à 1,23 euros. La Région Réunion a approuvé la reconduction du dispositif de réduction du prix de la bouteille de gaz à 18 euros pour 6 mois. Sans cette aide financière, le prix de la bouteille de gaz s’élèverait à 18,59 euros.

Les médecins libéraux de la Réunion seront en grève à partir du lundi 5 janvier 2026. En raison de ce mouvement, l’accès aux consultations médicales de ville sera fortement perturbé. Un certain nombre de cabinets médicaux pourraient fermer ou connaitre une activité réduite. Dans ce contexte, les établissements publics de santé s’associent appellent la population à adopter des comportements responsables afin de préserver les services d’urgences des établissements de santé, qui doivent rester disponibles pour les situations les plus graves.

Chaque année la nuit de la Saint-Sylvestre est synonyme de festivités et de moments de convivialité, mais reste une période à haut risque sur les routes. Dans ce contexte de relâchement de la vigilance des usagers de la route, les forces se mobilisent ce mercredi 31 décembre 2025 afin de prévenir les risques et rappeler les règles essentielles de sécurité