À retenir ce soir : "choc pétrolier", hausse des prix des carburants, ruée vers les stations-service, éruption terminée et la plateforme n'est pas une plage

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du mercredi soir 25 mars 2026 : - Le ministre de l’Économie français évoque "un nouveau choc pétrolier" - Carburants : le sans-plomb va approcher 2 euros le litre, légère augmentation attendue pour la bombonne de gaz - Carburants : la vente par bidon limitée à 20 litres par achat, les consommateurs peuvent continuer à faire leur plein - Volcan : l'éruption est terminée au Piton de la Fournaise - Volcan : la plateforme n'est pas une plage rappelle la préfecture

La guerre au Moyen-Orient provoque "un nouveau choc pétrolier" qui risque de peser sur la croissance économique de la France, a affirmé le ministre français de l’Économie Roland Lescure, mardi, à l'Assemblée nationale.

Confirmant une information publiée par Imaz Press ce mercredi 25 mars 2026, le préfet Patrice Latron annonce que le prix du sans-plomb va "tangenter les deux euros par litre". "C'est une hausse que nous n'avons pas connu depuis longtemps, avec une augmentation de plusieurs dizaines de centimes pour l'ensemble des carburants", confirme-t-il. Une légère augmentation du prix de la bombonne de gaz est aussi attendue. La vente "sous récipient transportable" de carburant à 20 litres par achat est désormais limitée à compter de 12 heures et jusqu'au 31 mars. Tout cela est la conséquence du contexte international, marqué par une situation de conflit exceptionnel au Moyen-Orient, les marchés mondiaux de l’énergie connaissent actuellement une hausse brutale et généralisée. Le préfet comme les pétroliers insistent par ailleurs sur le fait qu'il n'y a "pas de danger de rupture" à La Réunion.

Dans un arrêté publié en date de ce mercredi 25 mars 2026 la préfecture annonce une restriction "de la vente de carburants routiers sous récipients transportables" à compter de 12 heures, et jusqu'au 31 mars 2026 à minuit. Cela ne concerne pas les pleins de voiture, mais l'achat par bidon. Les consommateurs peuvent donc continuer de faire le plein comme à leur habitude, mais devront limiter leur achat de carburant "à emporter" à 20 litres.

L’éruption débutée le 13 février 2026 s'est terminée ce mercredi 25 mars 2025 aux alentours de 16h30 annonce l'OVPF, après qu'une brusque diminution de l’activité éruptive ait été notée dans la journée. Le trémor volcanique "a présenté deux chutes successives le 25 mars à 09h50 puis 13h45, avant de revenir à un niveau proche du bruit de fond vers 15h", jusqu’à sa disparition progressive des enregistrements vers 16h30 heure, détaille l'observatoire. Aucune hypothèse n’est écartée quant à l’évolution de la situation : arrêt définitif, reprise de l’activité sur le même site ou sur un autre site

"Vous marchez sur une croûte fine et instable. Elle peut céder d’un seul coup" c’est le message que la préfecture diffuse ce mercredi 25 mars 2026. Même si le sol noir peut sembler sec et solide, ce n'est pas le cas et il existe un "risque réel d’effondrement et de chute dans l’océan ou la lave" selon la préfecture. De plus, la plateforme recouvre de la lave qui est encore à 1.000°C.