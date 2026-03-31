À retenir ce soir : policier visé par une enquête, gendarmes en garde à vue, tortue sauvée et réunion des transporteurs

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du mardi soir 31 mars 2026 : - Le directeur territorial adjoint de la police visé par une enquête de l’IGPN pour harcèlement sexuel - Meurtre de Rayan F. : deux gendarmes en garde à vue pour non-assistance à personne en danger - Décès par balle d'un homme à Sainte-Rose : une gendarme placée en garde à vue par l’IGGN - Kélonia : elle avale un hameçon et traîne 22 mètres de fil nylon, une jeune tortue imbriquée sauvée - Hausse des prix : inquiets, les professionnels du transport demandent à la Région de baisser ses taxes sur les carburants

Le directeur territorial adjoint de de la police nationale (DTPN adjoint) fait l'objet d'une enquête de l'IGPN (inspection générale de la police nationale) pour des faits présumés de harcèlement sexuels à l'encontre de l'une de ses collègues. Publiée ce lundi 30 mars 2026 par Le Quotidien, l'information a été confirmée à Imaz Press

Le parquet annonce ce mardi 31 mars 2026 qu'une procédure est en cours pour des faits de non-assistance à personne en danger en lien après le décès de Rayan F. dans la nuit de jeudi 18 décembre au vendredi 19 décembre, confirmant une information de Zinfos974. Deux gendarmes ont été récemment entendus sous le régime de la garde à vue, alors qu'une délégation de l’inspection générale de la gendarmerie nationale est présente dans l'île. Une procédure disciplinaire est en cours, précise le parquet

Après le décès par balle d'un homme à Sainte-Rose dans la nuit de mercredi 5 à jeudi 6 novembre 2025, lors d'une intervention de la gendarmerie, une gendarme a été entendue par l'inspection générale de la gendarmerie nationale lors d'une garde à vue. La procédure est désormais terminée et doit être "déposée au parquet pour étude" (Photo www.imazpress.com)

Ce lundi 30 mars 2026, une nageuse a signalé une jeune tortue imbriquée en difficulté au large du Cap Requin. Selon le centre de soins Kélonia : "elle a été retrouvée au bout d’un long fil de pêche enchevêtrée autour de coraux et incapable de pouvoir s’échapper". La tortue trainait derrière elle plus de 22 mètres de fil nylon. Sauvée par les équipes de Kélonia et le Centre d’Études et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) elle sera opérée ce mercredi 1 er avril 2026. Kélonia indique que ce fil nylon est utilisé pour la pêche au drone.

(Actualisé) La Chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion et la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion accueille, ce mardi 31 mars 2026, les professionnels de la route à une réunion au Centhor. Ces derniers ont sollicité cette rencontre, pour faire le point sur les mesures gouvernementales récemment annoncées, censées accompagner le secteur face à la hausse persistante des prix des carburants. Ils demandent notamment à la Région de baisser les taxes régionales sur les carburants, ainsi qu'à la SRPP de ne pas augmenter les prix tant que les stocks achetés avant la hausse des prix sont toujours disponibles