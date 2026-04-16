À retenir ce soir : airbag Takata défectueux, incendie à Saint-Louis, Air Austral dérouté, dengue et homme abattu

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 16 avril 2026 : - Étang-Salé : un automobiliste blessé par l'explosion d'un airbag Takata, une enquête ouverte - Saint-Louis : incendie dans une case en bois sous tôle, aucun blessé à déplorer - Un vol Air Austral Paris-Mayotte dérouté vers Madagascar après un incident technique - Avec 25 cas confirmés à La Réunion, la dengue était quasi inexistante en 2025 - Un homme d'affaires connu pour escroquerie abattu en pleine rue à Neuilly-sur-Seine

La gendarmerie de La Réunion a récemment ouvert une enquête à la suite d'un accident de la route survenu le 4 février 2026 sur la nationale 1 de l'Étang-Salé. Lors de cette perte de contrôle, un automobiliste de 21 ans a été blessé au visage par un airbag Takata, révèle Zinfos974. Une information confirmée par la gendarmerie à Imaz Press. L'enquête devra désormais déterminer si l'airbag s'est déclenché avant ou après l'accident et si le véhicule faisait l'objet d'un rappel.

Un incendie s'est déclaré dans une case en bois sous tôle dans le bas de la rue Léonus Bénard à Saint-Louis tôt ce jeudi 16 avril 2026. La maire de la ville assure que les occupants de la maison s'en sortent indemnes et vont être relogés. Juliana M'Dhoima explique : "Nous nous sommes rendues sur les lieux afin d’accompagner la famille concernée et de soutenir le voisinage. Une solution d’hébergement temporaire a déjà été mise en place pour les deux jeunes."

Ce jeudi 16 avril 2026, le vol UU976 de la compagnie Air Austral en provenance de Paris et à destination de Mayotte, a été dérouté vers Tananarive, à Madagascar après un aléa technique lors de sa phase d'approche. Son atterrissage était prévu ce jeudi matin. L'appareil s'est posé en toute sécurité.

Le bulletin de Santé publique France consacré à la dengue à La Réunion met en évidence une nette amélioration de la situation épidémiologique entre 2024 et 2025. Après plusieurs années marquées par des vagues épidémiques successives entre 2018 et 2021, l’année 2024 apparaît comme une année de circulation modérée du virus. 5 décès ont toutefois été recensés, ainsi que 1.356 cas de dengue. En 2025, il n'y a pas eu de circulation active du virus et seuls 25 cas ont été signalés, tandis qu'une épidémie de chikungunya était en cours à La Réunion.

Un homme d'affaires, connu pour escroquerie et pour avoir tué en voiture en 2011 une jeune Israélienne à Tel Aviv, a été abattu jeudi par balles en pleine rue à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.