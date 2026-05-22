À retenir ce soir : Code noir, trafic de stupéfiants en mer, mutations des enseignants, grande distribution et météo plus fraîche

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 22 mai 2026 : - Esclavage : Macron soutient l'abrogation du "Code noir" et évoque la question sensible des "réparations" - Trafic de stupéfiants en mer : 815 kg d’héroïne et dérivés saisis dans le Sud de l’océan Indien - Mutations : des enseignants guyanais autorisés à rester sur leur territoire, la Région demande le même traitement à La Réunion - Une commission d'enquête sénatoriale dénonce "l'intimidation et la contrainte" de la grande distribution - Météo : petit rafraichissement du temps, La Réunion va perdre trois à cinq degrés ce week-end

Emmanuel Macron a soutenu jeudi l'abrogation symbolique du "Code noir", engagée par le Parlement, et a évoqué longuement sa réflexion "inachevée" sur la question sensible des "réparations" pour l'esclavage, qui à ses yeux passent d'abord par la "reconnaissance" et ne pourront jamais être "totales".

Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites en mer, un navire suspecté de trafic de stupéfiants a été repéré à la limite Nord dans la zone maritime sud de l’océan Indien (ZMSOI). Le 15 mai 2026, un navire de la Marine nationale a procédé à la localisation puis à l’interception du bateau. À bord, 815 kg d’héroïne et dérivés. Il s'agit 4ème saisie en un mois dans le Sud de l’océan Indien.

Ce mardi 19 mai 2026, la préfecture de police a mené une opération de contrôle à l’aéroport de Paris-Orly sur deux vols à destination de La Réunion. 759 passagers ont fait l'objet d'un contrôle, à la fois sur leur identité ainsi que par les équipes cynophiles engagées dans le dispositif. Plus de la moitié d'entre eux ont ensuite fait l'objet de contrôles approfondis comprenant des fouilles de bagages cabine, des palpations et des vérifications complémentaires. En parallèle, l'ensemble des valises a également été contrôlé. Vingt-huit bagages signalés par les chiens spécialisés ont été soumis à des contrôles complémentaires par appareil à rayons X. Aucune interpellation n'a eu lieu.

La commission d'enquête du Sénat sur les marges a dénoncé ce jeudi 21 mai 2026 des "pratiques abusives" des distributeurs face à leurs fournisseurs, appelant à rééquilibrer le "rapport de force" pour préserver selon elle l'agriculture et l'industrie françaises. La commission juge que les Outre-mer "méritent toute notre attention et demande un renforcement des contrôles de la DGCCRF et des moyens des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR)".

Après plusieurs sous une masse d'air chaude - souvent un ou deux degrés au-dessus des normales - la fraîcheur va s'installer doucement ce week-end du 23 et 24 mai 2026. Les températures vont perdre environ 3 à 5 degrés en deux-trois jours à La Réunion. Selon Météo France, cela fait suite au renforcement des vents de sud puis sud-est et au passage de deux faibles fronts froids remontant par le sud, accompagnés d'averses faibles à modérées sur une moitié sud/sud-est de l'île. Une fraicheur qui ne va pas durer.