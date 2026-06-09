À retenir ce soir : Patrick Bruel toujours en garde à vue, jeunes en emploi, vigilance fortes pluies, cyberattaque de Tchap et bug "Test Cédric"

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 9 juin 2026 : - Violences sexuelles : la garde à vue du chanteur Patrick Bruel prolongée - 82 % des jeunes titulaires d’un diplôme sont en emploi à La Réunion - Le nord, l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies orages à partir de 22 heures - Tchap, la messagerie sécurisée des agents publics, victime d'une cyberattaque - Crédit Agricole : un mystérieux message "Test Cédric" perturbe l'application bancaire

La garde à vue de Patrick Bruel a été prolongée de 24h ce mardi. Le chanteur de 67 ans est entendu depuis lundi 8 juin sur 13 faits de violences sexuelles. "Il répondra à toutes les questions des enquêteurs", a assuré son avocat Me Ingrain.

À La Réunion, l’insertion professionnelle des jeunes progresse. L’accès à l’emploi augmente fortement avec le niveau de diplôme. 82 % des jeunes titulaires d’un diplôme sont en emploi. Ce n’est le cas que de 26 % des jeunes sortis du système scolaire sans avoir obtenu de diplôme, indique ce mardi 9 juin 2026 l'Insee dans son communiqué. Les conditions d’emploi des jeunes restent toutefois moins bonnes que celles de leurs aînés ou de leurs homologues hexagonaux.

Ce mardi 9 juin 2026, Météo France Réunion place le nord, l'est et le sud-est de l'île en vigilance jaune fortes pluies orages, à partir de 22 heures. La vigilance devrait rester en vigueur jusqu'au lendemain, mercredi 10 juin, à 9 heures.

Tchap, la messagerie instantanée chiffrée utilisée par les agents publics, a été victime d'un "incident de sécurité" avec une fuite de données qui a été "maîtrisée", a annoncé lundi 8 juin 2026 la Direction interministérielle du numérique (Dinum). L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a détecté dimanche "une compromission du service Tchap à la suite d'une usurpation de compte", a déclaré la Dinum dans un communiqué.

De nombreux clients du Crédit Agricole ont signalé ce mardi 9 juin 2026 des difficultés d'accès à leur application bancaire après la réception d'une notification plutôt étrange... Celle-ci disait "Ma Banque. Test Cédric". À La Réunion également, plusieurs usagers affirment avoir reçu ce message et rencontrent des dysfonctionnements.