À retenir ce soir : Patrick Bruel toujours en garde à vue, jeunes en emploi, vigilance fortes pluies, cyberattaque de Tchap et bug "Test Cédric"

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 9 juin 2026 : - Violences sexuelles : la garde à vue du chanteur Patrick Bruel prolongée - 82 % des jeunes titulaires d’un diplôme sont en emploi à La Réunion - Le nord, l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies orages à partir de 22 heures - Tchap, la messagerie sécurisée des agents publics, victime d'une cyberattaque - Crédit Agricole : un mystérieux message "Test Cédric" perturbe l'application bancaire
Violences sexuelles : la garde à vue du chanteur Patrick Bruel prolongée
La garde à vue de Patrick Bruel a été prolongée de 24h ce mardi. Le chanteur de 67 ans est entendu depuis lundi 8 juin sur 13 faits de violences sexuelles. "Il répondra à toutes les questions des enquêteurs", a assuré son avocat Me Ingrain.
82 % des jeunes titulaires d’un diplôme sont en emploi à La Réunion
À La Réunion, l’insertion professionnelle des jeunes progresse. L’accès à l’emploi augmente fortement avec le niveau de diplôme. 82 % des jeunes titulaires d’un diplôme sont en emploi. Ce n’est le cas que de 26 % des jeunes sortis du système scolaire sans avoir obtenu de diplôme, indique ce mardi 9 juin 2026 l'Insee dans son communiqué. Les conditions d’emploi des jeunes restent toutefois moins bonnes que celles de leurs aînés ou de leurs homologues hexagonaux.
Le nord, l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies orages à partir de 22 heures
Ce mardi 9 juin 2026, Météo France Réunion place le nord, l'est et le sud-est de l'île en vigilance jaune fortes pluies orages, à partir de 22 heures. La vigilance devrait rester en vigueur jusqu'au lendemain, mercredi 10 juin, à 9 heures.
Tchap, la messagerie sécurisée des agents publics, victime d'une cyberattaque
Tchap, la messagerie instantanée chiffrée utilisée par les agents publics, a été victime d'un "incident de sécurité" avec une fuite de données qui a été "maîtrisée", a annoncé lundi 8 juin 2026 la Direction interministérielle du numérique (Dinum). L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a détecté dimanche "une compromission du service Tchap à la suite d'une usurpation de compte", a déclaré la Dinum dans un communiqué.
Crédit Agricole : un mystérieux message "Test Cédric" perturbe l'application bancaire
De nombreux clients du Crédit Agricole ont signalé ce mardi 9 juin 2026 des difficultés d'accès à leur application bancaire après la réception d'une notification plutôt étrange... Celle-ci disait "Ma Banque. Test Cédric". À La Réunion également, plusieurs usagers affirment avoir reçu ce message et rencontrent des dysfonctionnements.