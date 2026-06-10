À retenir ce soir : saisie record à Domenjod, 10 grammes de cocaïne, véhicules abandonnés, scandale du périscolaire et viols en réunion sur une mineure

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 10 juin 2026 : - Saisie record à la prison de Domenjod : 68 téléphones, de la cocaïne et deux armes artisanales trouvés dans des cellules - Saint-André : un homme interpellé avec plus de 10 grammes de cocaïne - Véhicules abandonnés : une campagne pour en finir avec les épaves à La Réunion - Scandale du périscolaire à Paris : plus de 130 animateurs suspendus, Grégoire lance une commission d'enquête - Val-de-Marne : 11 personnes en garde à vue notamment pour viols en réunion sur une mineure

Ce mardi 9 juin 2026, les agents du centre pénitentiaire de Domenjod ont procédé à des fouilles de grande ampleur dans 50 cellules réparties dans 2 bâtiments. Saisie record dans la prison du nord, sur place, 68 téléphones ont été retrouvés. Ce lien avec l'extérieur permettrait à certains détenus de continuer leur trafic de stupéfiants en dehors de la prison. Autres découvertes : 28 grammes de stupéfiants, dont de la cocaïne, et deux armes de fabrication artisanale.

Dimanche soir, 7 juin 2026, lors d’un contrôle d’identité sur réquisition de la Procureure de la République, les effectifs de la brigade anticriminalité (BAC) locale de Saint-André ont contrôlé un individu porteur de 24 bonbonnes de cocaïne pour un poids total de plus de 10 grammes. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Face à la multiplication des véhicules hors d'usage abandonnés sur l'île, l'éco-organisme "Recycler mon véhicule" lance une campagne de sensibilisation. Baptisée "Oubli pas mwin, Nena in solution", celle-ci vise à encourager les Réunionnais à se tourner vers les filières légales de recyclage grâce à des dispositifs gratuits et des aides financières.

Cent trente deux animateurs suspendus dont 52 pour "suspicion de violences sexuelles ou sexistes": dans le sillage du scandale du périscolaire à Paris, le nouveau maire Emmanuel Grégoire a dévoilé un nouveau bilan des sanctions et installera une "commission d'enquête indépendante" chargée d'examiner ce qui s'est passé à la Ville ces dix dernières années.

Onze personnes, mineures au moment des faits, sont en garde à vue dans le Val-de-Marne mercredi pour viols en réunion, captation et diffusion d’images pornographiques d’une mineure, a indiqué le parquet de Créteil à l’AFP.