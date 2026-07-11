À retenir ce soir : l'Espagne contre les Bleus, intoxication au monoxyde de carbone, Parcoursup, une tonne de cocaïne et Agniel Lacaille

- Mondial-2026 : l'Espagne vient à bout de la Belgique et défiera la France en demie - Saint-Denis : 14 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone, plusieurs victimes évacuées au CHU Sud - Parcoursup : ce samedi marque la fin de la phase d'admission principale - Une tonne de cocaïne saisie au large de La Réunion, un Brésilien et deux Boliviens écroués - Le musicien Agniel Lacaille est décédé

L'Espagne a souvent buté sur Thibaut Courtois, mais a encore pu compter sur une réalisation tardive de Mikel Merino pour dominer la Belgique (2-1) vendredi à Los Angeles, offrant un choc très attendu en demi-finale du Mondial-2026 contre l'équipe de France.

14 personnes ont été prise en charge par les secours après une intoxication au monoxyde de carbone ce samedi matin 11 juillet 2026, à Saint-Denis dans le quartier de la Source. Six d'entre elles ont été évacuées vers le CHU Sud. L'état de santé des victimes n'est pour l'heure pas connu. Selon les premiers éléments, un groupe électrogène qui se trouvait à l'intérieur du logement serait à l'origine de l'intoxication.

Ce samedi 11 juillet 2026 se termine la phase d’admission principale de Parcoursup. Pour rappel, la phase d’admission principale concerne uniquement les vœux confirmés le 1er avril 2026 (elle ne concerne donc ni les vœux en apprentissage ni les vœux de la phase complémentaire).

Deux Boliviens et un Brésilien ont été mis en examen et écroués à Paris vendredi 10 juillet 2026 après avoir été arrêtés fin juin à bord d’un bateau dans l’océan Indien avec plus d’une tonne de cocaïne. Leur navire a été intercepté le 25 juin au large de La Réunion ont indiqué plusieurs sources. D’après l’une des sources, ils naviguaient depuis l’Amérique du Sud vers l’Australie.

Le musicien Agniel Lacaille est décédé, annoncent ses proches ce samedi 11 juillet 2026. "Avec la disparition d'Agniel, Saint-Leu et La Réunion perdent une figure emblématique, un passeur de traditions... Ses coups de caisse claire résonneront longtemps encore dans la mémoire de nombreux réunionnais. Nu artrouv Agniel", salue Sully Fontaine sur les réseaux.