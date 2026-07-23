À retenir ce soir : cérémonie religieuse, adolescent en garde à vue, grève chez Derichebourg-OI, interpellation d’un dirigeant de club de foot et travailleuse handicapée

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 23 juillet 2026 : - Cérémonies religieuses interdites à Sainte-Rose : face à la polémique, la famille Ah-Yong Ablezot se met en retrait - Un adolescent de 16 ans en garde à vue après le viol d’une octogénaire à Rennes - Grève chez Derichebourg-OI : la Civis exige le rétablissement total de la collecte des déchets - Saint-Benoît : un dirigeant de club de football poursuivi pour des faits présumés de relations sexuelles avec une mineure - [Vidéo] Une travailleuse en situation de handicap dénonce un "licenciement abusif" au Département, la collectivité dément

Depuis plusieurs jours, la polémique continue suite au fait que la ville de Sainte-Rose ait décidé le mercredi 15 juillet 2026, de prendre deux arrêtés municipaux interdisant l'organisation de cérémonies religieuses dans des habitations privées. Face à la situation, la famille Ah-Yong Ablezot a annoncé son retrait de toute démarche publique. Dans un communiqué, elle explique avoir pris cette décision à l’issue d’un échange avec Alain Mardaye et Alexis Poïnin Coulin, représentants du Collectif des Hindous de La Réunion.

Un adolescent de 16 ans a été placé en garde à vue mardi à Rennes pour le viol d’une femme de 80 ans le 4 juillet dans son immeuble. Confondu par son ADN et trouvé en possession de cocaïne, ce mineur non accompagné doit être déféré jeudi, a annoncé le parquet.

Alors qu'un mouvement social au sein de l’entreprise Derichebourg OI perturbe fortement la collecte sur les communes de Saint-Pierre et de Petite-Île, la Civis a annoncé la mise en demeure l'entreprise ce mercredi 22 juillet 2026 afin qu'elle respecte "ses obligations contractuelles". Une seconde mise en demeure a été effectuée ce jeudi. À défaut d’un retour complet à la normale dans les deux prochains jours, la Civis mettra en œuvre une procédure de mise en régie et fera procéder, aux frais de l'entreprise, à l’exécution d’office des prestations nécessaires afin d’assurer la continuité du service public.

Selon les informations de Zinfos974, un dirigeant d'un club de football de Saint-Benoît a été présenté, ce mercredi 22 juillet 2026, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, avant d'être convoqué à une date ultérieure. L'homme est soupçonné d'avoir été retrouvé, en juin dernier, dans un véhicule en compagnie d'une adolescente de 15 ans pour une relation monnayée

Une salariée en situation de handicap est sous le coup d'une d'une procédure de licenciement pour faute grave par le Conseil départemental de La Réunion. Procédure que la jeune femme conteste et qualifie de licenciement abusif pour cause de discrimination. La collectivité dément la mise en cause.