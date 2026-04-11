À retenir ce soir : journée de l'autisme, homme poignardé, Jacques Witt photographe de presse, Gendarmes au Tampon et pétroliers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 11 avril 2026 : - [PHOTOS] Saint-Denis : entre activités sportives et sensibilisation, la journée de l’autisme fait le plein de visiteurs à Champ Fleuri - Le Tampon : saisies de stupéfiants, véhicules immobilisés et interpellations dans le quartier de la Chatoire - Saint-Pierre : une femme en garde à vue après avoir poignardé son mari, le pronostic vital de la victime est engagé - Le photographe de presse Jacques Witt, témoin privilégié de la vie politique, est mort - Prix des carburants : les députés Karine Lebon, Frédéric Maillot et Émeline K/Bidi interpellent le Premier Ministre et demandent aux pétroliers de mettre la main à la poche

Ce samedi 11 avril 2026, le stade Marc Nasseau de Champ Fleuri fait le plein de visiteurs, au programme jusqu'à 15h30 : courses, olympiades, stands d’information et table ronde, en partenariat avec le Centre de ressources autisme Réunion, CRA. L’objectif : mieux faire connaître les troubles du spectre de l’autisme, accompagner les publics concernés et favoriser l’inclusion. Cette année, la Journée de l'Autisme se tient sous la thématique du sport et du mouvement et accueille 700 participants et des associations de la zone Océan Indien.

C'est une dispute conjugale qui aurait dégénéré dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 avril, rue des Abeilles à Saint-Pierre. Une femme a poignardé son mari à plusieurs reprises à l'aide d'une arme blanche. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années a été pris en charge par les secours sur place, son pronostic vital est engagé. De son côté, son épouse a été placée en garde à vue. Selon nos informations, elle présenterait des troubles psychologiques.

Ce vendredi 10 avril 2026, la gendarmerie de La Réunion a déployé un dispositif important de contrôle dans le quartier de La Chatoire au Tampon. Selon les forces de l'ordre : "Près de 100 militaires ont été engagés afin d’assurer une présence visible et dissuasive sur le terrain, avec l’appui de l’escadron de gendarmerie de Bourgoin-Jallieu et d’une équipe cynophile." 250 véhicules et 100 piétons ont été contrôlés, et plusieurs infractions relevées : usage de stupéfiants, délits routiers et à la conformité des véhicules. Des véhicules ont été immobilisés, et une procédure judiciaire engagée pour conduite sous stupéfiants. De plus, du matériel et des produits stupéfiants ont été saisis, indique la gendarmerie

Le photographe de presse Jacques Witt, qui avait couvert pour l’agence Sipa Press l’actualité de l’Élysée et des présidents de François Mitterrand à Emmanuel Macron ou encore la chute du Mur de Berlin, est décédé à l’âge de 68 ans, a annoncé samedi l’Association de la presse présidentielle

"Nous appelons l’État et notamment les compagnies pétrolières à La Réunion qui ont réalisé plus de 30 millions de bénéfices (2024) sans réponse à ce jour ... à prendre leur part de responsabilité dans les décisions à même de juguler les effets de cette instabilité mondiale". Nous partageons, ci-dessous, la lettre commune à plusieurs députés, envoyée au Premier Ministre.