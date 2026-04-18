À retenir ce soir : militaire français décédé, détroit d'Ormuz fermé, décès de Nathalie Baye, pôle d’entrepôts et Bushi et Gradur à La Réunion

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce samedi soir 18 avril 2026 : - Liban: un militaire français décédé et trois blessés, annonce Macron, qui accuse le Hezbollah - L'Iran verrouille de nouveau le détroit d'Ormuz face au blocus américain - L'actrice Nathalie Baye est morte à l'âge de 77 ans - La CCI Réunion pose la première pierre d’un nouveau pôle d’entrepôts au Port - Bushi et Gradur rejoignent la programmation des Electropicales 2026 "Rap & DJ Culture"

Un militaire français, le sergent-chef Florian Montorio, a été tué et trois autres soldats français ont été blessés samedi au sud-Liban, lors d’une attaque contre des Casques bleus, a annoncé Emmanuel Macron, déclarant que "tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah".

L'Iran a annoncé samedi reprendre "le strict contrôle" du détroit d'Ormuz en réaction au maintien du blocus américain des ports iraniens, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime stratégique.

L'actrice française multi-césarisée Nathalie Baye est morte à l'âge de 77 ans à son domicile parisien de la maladie à corps de Lewy, ont annoncé samedi à l'AFP ses proches.

Au Port, la CCI Réunion a posé la première pierre d’un bâtiment regroupant quatre entrepôts au cœur de la zone industrielle n°1. Un projet pensé pour répondre aux besoins des entreprises locales, notamment les TPE et PME

Le festival Electropicales continue de lever le voile sur sa programmation 2026 et annonce l’arrivée de deux figures majeures du rap français : Gradur et Bushi. Deux artistes, dont la renommée promet de marquer cette nouvelle édition les 22 et 23 mai, au Palais des Congrès à Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous