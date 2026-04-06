À retenir ce soir : pas de reprise au volcan, les taxis alertent, 3 morts en Ukraine, Rachel Bujadinovic en or, et refus d'obtempérer

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 6 avril 2026 : - Volcan : un point incandescent observé pendant la nuit, pas de reprise de l'éruption - Transport sanitaire : l'intersyndicale des taxis alerte sur une crise majeure qui menace la continuité des soins - Ukraine: au moins 3 morts, dont un enfant, dans des frappes russes sur Odessa - Rachel Bujadinovic en haut du podium de l'Open national de Boccia - Contrôles routiers : deux refus d'obtempérer ce week-end, une personne en garde à vue

Au Piton de la Fournaise, un trémor est toujours enregistré depuis vendredi 3 avril, d’après les enregistrements de l’Observatoire volcanologique. Un point incandescent était visible au niveau du sommet du cône éruptif, formé entre le 23 février et le 3 avril, mais il a disparu au cours de la nuit du lundi 6 avril 2026. "Ce point incandescent ne provenait pas de projections de lave", précise l'OVPF. Transport sanitaire : l'intersyndicale des taxis alerte sur une crise majeure qui menace la continuité des soins L’intersyndicale des taxis de La Réunion, regroupant la Fédération réunionnaise des artisans taxis, le Syndicat des artisans taxis réunionnais et la Fédération des taxis indépendants, alerte sur une situation qu’elle qualifie de "crise grave et durable", aggravée par la hausse des prix du carburant. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com) Ukraine: au moins 3 morts, dont un enfant, dans des frappes russes sur Odessa Des attaques de drones russes pendant la nuit ont tué au moins trois personnes, dont un enfant, fait 16 blessés et entraîné d'importantes coupures d'électricité à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé lundi les autorités. Rachel Bujadinovic en haut du podium de l'Open national de Boccia Rachel Bujadinovic du club Saint-Paul Handisports a remporté une belle victoire à l'Open national de Boccia , qui s'est déroulé du 3 au 5 avril 2026 à Luisant, près de Chartres. Contrôles routiers : deux refus d'obtempérer ce week-end, une personne en garde à vue Pendant ce week-end de Pâques, du 3 au 6 avril 2026, deux refus d'obtempérer ont été constaté par les gendarmes de la Rivière Saint-Louis. Une enquête est en cours pour identifier le premier chauffeur, tandis que le second il se trouve actuellement en garde à vue pour refus d'obtempérer aggravé, défaut de permis de conduire, conduite sous stupéfiant, et défaut d'assurance. Les gendarmes ont par ailleurs relevé 216 infractions sur les 21 opérations réalisées sur le département.