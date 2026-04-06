À retenir ce soir : pas de reprise au volcan, les taxis alertent, 3 morts en Ukraine, Rachel Bujadinovic en or, et refus d'obtempérer
Publié le 6 avril 2026 à 19:04
Actualisé le 6 avril 2026 à 19:09
BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 6 avril 2026 :
- Volcan : un point incandescent observé pendant la nuit, pas de reprise de l'éruption
- Transport sanitaire : l'intersyndicale des taxis alerte sur une crise majeure qui menace la continuité des soins
- Ukraine: au moins 3 morts, dont un enfant, dans des frappes russes sur Odessa
- Rachel Bujadinovic en haut du podium de l'Open national de Boccia
- Contrôles routiers : deux refus d'obtempérer ce week-end, une personne en garde à vue