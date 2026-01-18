À retenir ce soir : éruption imminente, vols annulés à Rodrigues, Dudzai à 940km, la femme de Nicolas Aulezy, fonnkézèr à découvrir

Bonsoir La Réunion - À la une de ce dimanche 18 janvier 2026 : - Piton de la Fournaise : fermeture de l’enclos, éruption probable à brève échéance - Dudzai : Air Mauritius annule tous ses vols à destination et au départ de Rodrigues ce dimanche - Dudzai rétrograde au stade de forte tempête tropicale modérée, à 940 km de La Réunion - Nicolas Aulezy : sa femme remercie les personnes qui participent aux battues pour le retrouver - Culture : Ti bouna La Kour, le fonnkézèr aux multiples talents

Une éruption est probable dans les prochaines minutes ou heures. Le préfet déclenche la phase d’alerte niveau 1 du plan ORSEC. Dans un communiqué publié ce dimanche 18 janvier 2026, la préfecture de La Réunion annonce la fermeture de l’enclos, car une éruption est probable à brève échéance.

Une alerte cyclonique de niveau 3 est en vigueur à Rodrigues. Les conditions météorologiques risquent de fortement se dégrader, c'est dans ce contexte, que la compagnie aérienne Air Mauritius décide d'annuler tous les vols à destination et en provenance de Rodrigues pour la journée de ce dimanche 18 janvier 2026. La forte tempête tropicale Dudzai est centrée à environ 185 km à l'est-sud-est de Rodrigues, il est conseillé au public à Rodrigues de maintenir toutes les précautions.

La Réunion ne devrait pas subir d'impact direct de Dundzai, hormis une houle qui risque de s'intensifier dans les prochains jours. Cette houle cyclonique pourrait générer des conditions de mer dangereuses lors du passage de Dundzai au plus près de l'île.

"Votre solidarité et votre bienveillance nous aident à garder espoir" les quelques mots de Marylin, la femme de Nicolas Aulezy. Dans un message posté sur la page facebook dédiée aux recherches pour le retrouver elle tient à s'adresser aux nombreux marcheurs présents. Depuis le lundi 5 janvier 2026, Nicolas Aulezy, 47 ans, est porté disparu à Sainte-Marie. Ce samedi 17 janvier, de nombreuses personnes se sont rassemblées dans le secteur de Piton Fougère pour une battue avec un objectif, le retrouver.

Ismaël Fontaine, plus connu dans le monde culturel réunionnais sous le nom de Ti Bouna Lakour, réédite son premier livre : "l'Époque." Un recueil de poésies en français et en créole, qui sera présenté à Salazie. Auteur aux multiples facettes, Ti Bouna Lakour est un talent réunionnais à découvrir.