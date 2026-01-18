Piton de la Fournaise : fermeture de l’enclos, éruption probable à brève échéance

Une éruption est probable dans les prochaines minutes ou heures. Le préfet déclenche la phase d’alerte niveau 1 du plan ORSEC. Dans un communiqué publié ce dimanche 18 janvier 2026, la préfecture de La Réunion annonce la fermeture de l’enclos, car une éruption est probable à brève échéance. Depuis l'intrusion magmatique du 1er janvier 2026, bien que l'activité sismique ralentie, l'inflation persiste, indiquant que le système d’alimentation magmatique superficiel reste sous pression, notait l'Observatoire volcanologique (OVPF) le vendredi 16 janvier. (Photo : rb/www.imazpress.com)

L’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) enregistre depuis 16h34 (heure locale) une crise sismique sur l’édifice volcanique du Piton de la Fournaise. Une éruption est donc probable à très brève échéance, dans les prochaines minutes ou heures.

Dans ces conditions, le préfet décide de déclencher la phase d’alerte niveau 1 « éruption probable ou imminente » du dispositif spécifique ORSEC Volcan à compter de ce dimanche 18 janvier 2026.

En conséquence, l'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes), que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, est interdit jusqu’à nouvel ordre.

- La RN 2 reste ouverte à la circulation -

La gendarmerie nationale et l’office national des forêts sont mobilisés pour assurer la mise en œuvre et le respect de ces mesures de sécurité sur site.

- Plus de deux ans sans éruption -

La dernière éruption du Piton de la Fournaise date du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.

Il faut remonter à la période 2011-2013, "années au cours desquelles il n'y avait pas eu d'éruption également, pour connaître une année sans éruption au Piton de la Fournaise", précise Aline Peltier.

"Les années, 1940, 1941, 1947, 1962, 1965, 1967-1971, 1974, 1978, 1980, 1982, 1993-1997 sont également des périodes durant lesquels le Volcan s'était montré timide", énumère Nicolas Villeneuve.

