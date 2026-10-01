Aérien : La Réunion va accueillir des Rafales à l'occasion de la mission PEGASE

Du vendredi 2 au mardi 6 octobre 2026, la base aérienne 181 "Lieutenant Roland Garros" accueillera une étape de la mission PÉGASE 2026, projection aérienne de longue portée conduite par l’armée de l’Air et de l’Espace. (Photo d'illustration AFP)

Pour sa 7e édition, PÉGASE 2026 mobilise près de 300 aviateurs dans un déploiement de plus de 40 000 kilomètres reliant l’Arctique, l’Indopacifique puis le Proche et le Moyen-Orient. La mission vise notamment à démontrer la capacité de l’armée de l’Air et de l’Espace à déployer rapidement une force aérienne sur de longues distances et à renforcer son interopérabilité avec ses partenaires.

Cinq aéronefs PÉGASE déployés à La Réunion



Pour l’étape réunionnaise, le dispositif PÉGASE sera composé de cinq aéronefs :

• 2 Rafale, avions de chasse multirôles ;

• 2 A330 MRTT Phénix, avions ravitailleurs et de transport stratégique ;

• 1 A400M Atlas, avion de transport militaire.

Accueillis sur la base aérienne 181 "Lieutenant Roland Garros" à Sainte-Marie, ils participeront aux différentes séquences opérationnelles et de rayonnement organisées pendant l’escale.

Vendredi 2 octobre – Arrivée du dispositif PÉGASE 2026

À partir de 15h30 – Base aérienne 181, Sainte-Marie

Lundi 5 octobre – Cérémonie en hommage à Roland Garros et survol d’un Rafale



9h00 – Barachois, Saint-Denis

À l’occasion de la cérémonie organisée en hommage à Roland Garros, parrain de la BA 181 et figure majeure de l’histoire de l’aviation française, un Rafale de la mission PÉGASE 2026 survolera la stèle Roland Garros au Barachois.

La cérémonie revêtira cette année une dimension particulière puisqu’elle marquera les 100 ans de la stèle Roland Garros. Elle comprendra notamment la lecture de la dernière citation de Roland Garros, la lecture d’un texte historique retraçant son parcours par l’ANSORAAE ainsi qu’un hommage lu par une classe de défense du collège Jules-Reydellet.

Mardi 6 octobre – Près de 500 jeunes Réunionnais à la rencontre des aviateurs



De 8h00 à 12h30 – Base aérienne 181, Sainte-Marie

La BA 181 ouvrira ses portes à près de 500 jeunes Réunionnais, notamment issus des classes de défense de l’île, pour une matinée consacrée à la découverte de l’armée de l’Air et de l’Espace, de ses missions et de ses métiers.

Au contact direct des aviateurs, les jeunes pourront découvrir les aéronefs présents sur la base, notamment Rafale, MRTT Phénix, A400M Atlas et CASA, rencontrer leurs équipages et participer à différents ateliers.

Cette matinée permettra notamment d’aborder les métiers de l’armée de l’Air et de l’Espace, les missions opérationnelles des différents aéronefs et les parcours proposés aux jeunes.

- Où et quand observer les Rafale dans le ciel réunionnais -

Durant l’escale de PÉGASE 2026, plusieurs passages de Rafale sont programmés dans le ciel de La Réunion. Ils offriront au public différentes occasions d’observer les avions de chasse depuis le sol.

Samedi 3 octobre

10h00 – 10h30 : passages prévus dans différents secteurs de l’île, notamment Saint-André, Saint-Benoît, Pierrefonds, Saint-Gilles, le Col des Bœufs, le Maïdo, le Pas de Bellecombe et l’Anse des Cascades.

14h00 – 14h45 : survol du littoral réunionnais, avec des passages prévus notamment dans les secteurs de SaintAndré, Saint-Benoît, Sainte-Rose, Saint-Philippe, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Étang-Salé, Saint-Leu, l’Hermitage, Boucan Canot, Le Port et Saint-Denis.

Dimanche 4 octobre

15h00 – 15h45 : survol du littoral réunionnais, avec des passages prévus dans différents secteurs de l’Est, du Sud, de l’Ouest et du Nord de l’île.

Lundi 5 octobre

À partir de 9h00 : passage d’un Rafale au-dessus de la stèle Roland Garros au Barachois à Saint-Denis, à l’occasion de la cérémonie commémorative de son centenaire.

Les horaires et itinéraires sont donnés à titre indicatif et restent susceptibles d’évoluer en fonction des contraintes opérationnelles et des conditions météorologiques.

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