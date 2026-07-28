Athlétisme : Ruben Gado décroche le titre de vice-champion de France Elite au décathlon

Pour son troisième décathlon de la saison, Ruben Gado s'offre la deuxième place du podium et décroche le titre de vice-champion de France Elite au décathlon, avec un total de 7840 points.
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Pour son troisième décathlon de la saison, Ruben Gado s'offre la deuxième place du podium et décroche le titre de vice-champion de France Elite au décathlon, avec un total de 7840 points.
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