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Athlétisme : Ruben Gado décroche le titre de vice-champion de France Elite au décathlon

  • Publié le 28 juillet 2026 à 07:02
  • Actualisé le 28 juillet 2026 à 07:10
Athlétisme : Ruben Gado décroche le titre de vice-champion de France Elite au décathlon

Pour son troisième décathlon de la saison, Ruben Gado s'offre la deuxième place du podium et décroche le titre de vice-champion de France Elite au décathlon, avec un total de 7840 points.

www.imazpress.com / [email protected]

Sport, Athlétisme

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