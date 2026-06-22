Saint-Denis : SignalAir, une application pour signaler les mauvaises odeurs au Bas de la Rivière et à Petite-Île

Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air à La Réunion, lance SignalAir, une plateforme qui permettra de recenser les signalements d'odeurs sur le Bas de la Rivière et Petite-Île à Saint-Denis. "Depuis mi-2025, des épisodes odorants gênants pour les riverains ont été signalés sur la zone du Bas de la Rivière, de Petite-Île. La personne qui émet un signalement pourra choisir de s’inscrire sur la plateforme ou de rester anonyme" explique l'observatoire. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

SignalAir est un nouvel outil pour le suivi des odeurs, une application développée et mutualisée avec les AASQA (Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air) et opérée par Atmo Réunion, organisme de référence en matière de surveillance de la qualité de l’air.

Atmo Réunion a débuté le suivi des nuisances par la participation citoyenne depuis 2014 avec la création de jury de nez. Débutée avec des fiches en papier, Atmo Réunion s’est depuis dotée d’un application web qui permet le suivi des odeurs en temps réel grâce à la participation citoyenne.

La plateforme permet à toute personne, sur une zone déterminée, de signaler une odeur de manière simple et rapide.

- Une zone de signalements restreinte sur Saint-Denis -

Depuis mi-2025, des épisodes odorants gênants pour les riverains ont été signalés sur la zone du Bas de la Rivière, de Petite-Île à Saint- Denis.

La préfecture de La Réunion avait d'ailleurs pris un arrêté le 3 mars 2026 mettant en demeure la société Brasseries de Bourbon, en raison des émissions d’odeurs provenant de son site industriel situé au Bas de la Rivière. L'entreprise a décidé de s'associer à Atmo Réunion pour déployer la plateforme de signalement SignalAir auprès des riverains du site.

- Quatre raisons de faire un signalement -

SignalAir répond à trois objectifs :

- Recenser et caractériser : collecter des données objectives en temps réel sur la nature, l’intensité et la récurrence des odeurs perçues par la population.

- Identifier les sources : croiser l'historique des signalements citoyens pour localiser les sources d’odeurs.

- Favoriser la concertation : fournir un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux, les exploitants et les collectivités afin d'engager un dialogue constructif et d'évaluer l'impact des mesures correctives.

Un suivi régulier des signalements sera assuré par Atmo Réunion, et fera l’objet de bilans trimestriels, partagés avec Brasseries de Bourbon et les autorités compétentes, afin d’apprécier l’évolution de la situation odorante sur la durée.

Pour signaler une odeur, rien de plus simple : les riverains des quartiers Bas de la Rivière et Petite Île pourront renseigner, via un smartphone, une tablette ou un ordinateur :

• la localisation et l’heure du signalement (préremplis),

• le type d’odeur perçue (à partir de descripteurs communs),

• son intensité et sa durée,

• le niveau de gêne ressenti.

Les signalements sont géolocalisés et horodatés, dans le strict respect du RGPD, et centralisés dans une base de données permettant une exploitation statistique et spatiale, par Atmo Réunion, des informations recueillies.

La plateforme de signalement des odeurs, SignalAir, devient accessible gratuitement 24h/24 et 7j/7, sur la zone d’étude, dans un rayon de 700 mètres autour de l’installation industrielle.

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