Octobre Rose : plus de 600 personnes réunies au Chor pour parler de la santé des femmes

Ce vendredi 2 octobre 2026, les jardins du Centre hospitalier Ouest Réunion (Chor), à Saint-Paul, ont viré au rose. À l'occasion d'Octobre Rose, plus de 600 personnes ont participé à une journée consacrée à la prévention, au dépistage du cancer du sein et, plus largement, à la santé des femmes. Plus de 30 partenaires étaient réunis pour informer, accompagner mais aussi libérer la parole autour de la maladie. (Photos Chor)

Après une première édition organisée sous la forme d'un village santé en 2025, le Chor et la ville de Saint-Paul ont renouvelé l'opération avec une ambition plus large. Associations, professionnels de santé, acteurs de la prévention, du sport et de la culture ont investi les jardins de l'hôpital tout au long de la journée.

L'objectif : faire tomber les murs, au moins symboliquement, entre l'hôpital et la population. "La ville Sin Pol èk lo Chor - EPSMR i avanse ansanm pou la santé an fanm, Fanm dobout pli for !", a rappelé Emmanuel Séraphin, président du conseil de surveillance du Chor et maire de Saint-Paul. Un événement "consacré au cancer du sein, mais aussi, plus largement, à la santé des femmes".

- Dans la peau d'une patiente atteinte d'un cancer du sein -

Parmi les temps forts de cette édition, un jeu grandeur nature proposait aux participants de se glisser dans la peau d'une femme confrontée à un cancer du sein. De stand en stand, le public pouvait ainsi découvrir les différentes étapes de sa prise en charge.

Les "Ron kozé" ont, eux, permis d'aborder des sujets allant du dépistage au traitement, en passant par la mammographie. Mais la maladie ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital : les échanges ont également tourné autour de ses répercussions sur le corps, le travail, les finances ou encore la vie de couple. Une façon de replacer les femmes et leur quotidien au centre des discussions, au-delà du seul parcours médical.

- Prendre soin des femmes, au-delà des traitements -

Activité physique, bien-être, socio-esthétique, prévention mais aussi culture : la journée entendait également montrer les différentes formes que peut prendre l'accompagnement des patientes.

Le Chor a notamment profité de l'événement pour inaugurer un distributeur à histoires. Accessible gratuitement, cette borne permet de choisir des textes destinés aux petits comme aux grands, avec une place particulière accordée aux auteurs de La Réunion. Des ateliers d'écriture menés avec des patientes de l'établissement ont également été restitués. Dans le hall de l'hôpital, l'exposition photographique "Voyage intérieur", réalisée par l'artiste Marie Manecy avec des patientes, abordait quant à elle l'endométriose.

- Prévenir, informer et libérer la parole -

Concerts, danse, ateliers et échanges ont complété cette journée d'Octobre Rose au Chor, pensée autant comme un rendez-vous de prévention que comme un espace de partage et de libération de la parole. Une mobilisation rendue possible par les professionnels de santé et équipes hospitalières, mais aussi par les associations et les acteurs réunionnais de la prévention, du sport et de la culture.

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