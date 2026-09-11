CHU de La Réunion : nomination de cinq nouveaux hospitalo-universitaires

L’Universitarisation du CHU de La Réunion poursuit sa progression avec la nomination, en septembre 2026, de cinq nouveaux personnels hospitalo-universitaires : deux professeures des universités praticiennes hospitalières (PU-PH) et trois maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers (MCU-PH). Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com et CHU de La Réunion)

Ces nominations renforcent à la fois les activités de soins, d’enseignement et de recherche du CHU et contribuent à développer sur le territoire des expertises médicales répondant aux enjeux de santé de La Réunion et de l’océan Indien.

• Deux nouvelles PU-PH

Professeure Émilie Mosnier, maladies infectieuses et tropicales



Médecin infectiologue et chercheuse en épidémiologie et santé publique, la Pre Émilie Mosnier a consacré son parcours aux maladies infectieuses et tropicales, aux maladies émergentes et à la santé des populations vulnérables. Après plusieurs expériences en Guyane et à Marseille, puis près de 3 années au Cambodge comme experte technique internationale pour l’ANRS | MIE, elle a rejoint en avril 2025 le service des Maladies infectieuses du CHU de La Réunion et l’UMR PIMIT.

Sa nomination comme PU-PH vient renforcer l’articulation entre soins, recherche, santé publique et formation dans le domaine des maladies infectieuses. Dans le contexte de la récente épidémie de chikungunya, elle coordonne notamment l’étude CHIK-RE-VAC, qui évalue l’efficacité en vie réelle de la vaccination contre le chikungunya à La Réunion.

Ses travaux portent également sur le VIH et la PrEP, les hépatites virales, la santé communautaire et la santé des migrants. Elle souhaite contribuer à faire de La Réunion un territoire de référence pour la recherche sur les maladies infectieuses tropicales et émergentes, en développant des collaborations avec les équipes du CHU, de l’Université, du CIC et de PIMIT, ainsi qu’avec des réseaux nationaux et internationaux.

Professeure Phuong Lien Tran – gynécologie-obstétrique

Professeure en gynécologie-obstétrique, spécialisée en chirurgie gynécologique, la Pre Phuong Lien Tran poursuit au CHU de La Réunion le développement de ses activités cliniques et de recherche en oncologie gynécologique.

Son projet hospitalo-universitaire s’inscrit notamment dans une ambition forte : contribuer à l’élimination du cancer du col de l’utérus à La Réunion. Elle souhaite également renforcer son engagement dans la formation et la transmission auprès des étudiants, des internes et des jeunes médecins.

Cette nomination vient ainsi soutenir le développement de l’expertise en santé des femmes au CHU, avec une ouverture sur les enjeux de santé publique et de coopération dans l’océan Indien.

• Trois nouveaux MCU-PH

Docteur Vincent Balaya - chirurgie gynécologique et cancérologique

Originaire de La Réunion, le Dr Vincent Balaya a effectué ses études de médecine à Nice avant d’être nommé, en 2011, interne des Hôpitaux de Paris, major de sa promotion en gynécologie-obstétrique. Il s’est rapidement spécialisé dans la chirurgie des cancers de la femme.

Ses travaux sur la préservation nerveuse et les complications de la chirurgie du cancer du col de l’utérus lui ont notamment valu deux médailles d’argent, de l’Internat des Hôpitaux de Paris et de la Faculté de Médecine de Paris. Après une expérience hospitalo-universitaire à l’Hôpital Européen Georges-Pompidou à Paris et une formation au CHUV de Lausanne, il revient à La Réunion en 2023 pour rejoindre le CHU.

Nommé MCU-PH au 1er septembre 2026, il souhaite contribuer à renforcer l’accès aux soins en oncologie gynécologique sur l’ensemble du territoire, notamment dans les secteurs Nord et Est. Il développe parallèlement une recherche sur les inégalités de santé, avec une thèse consacrée à l’impact des facteurs socio-économiques et géographiques sur la prise en charge et la survie des cancers gynécologiques pelviens à La Réunion.

Auteur de plus de 70 publications, il souhaite également développer les coopérations en santé, en formation et en recherche avec les pays et territoires de l’océan Indien.

Docteur René Bun – santé publique



Le Dr René Bun a rejoint le service de Santé publique du CHU de La Réunion, en lien avec l’Inserm Centred’investigation clinique 1410, en 2021 comme Chef de Clinique Assistant. Titulaire de deux masters en santé publique et en pharmacologie clinique, ainsi que d’un doctorat d’université en épidémiologie de Sorbonne Université, il développe une activité à la croisée de la recherche clinique, de l’épidémiologie et de la santé publique.

Ses travaux portent notamment sur les maladies chroniques et métaboliques en contexte insulaire, les disparités de santé et la prévention auprès des populations vulnérables, ainsi que sur l’analyse des données de santé. Il est investigateur principal des études

Prevadiabrun, consacrée au prédiabète et au diabète à La Réunion, et Presas, qui évalue le Service Sanitaire. Ses travaux ont donné lieu à une quinzaine de publications internationales.

Très investi dans la formation, il a dispensé plus de 500 heures d’enseignement entre 2022 et 2025 auprès d’étudiants en médecine, soins infirmiers, maïeutique et master IPA, dont il coordonne le parcours pédagogique. Sa nomination comme MCU-PH vient ainsi renforcer la dynamique universitaire du CHU et de l’UFR Santé de Saint-Pierre et contribuer au développement de la recherche en santé publique dans l’océan Indien.

Docteure Mathilde Simonson - endocrinologie, diabétologie, nutrition

Médecin et chercheuse, titulaire d’un doctorat en médecine et d’un doctorat en sciences, la Dre Mathilde Simonson a suivi un double cursus médecine-sciences à l’Université Paris Descartes, complété par un master 2 en physiologie et physiopathologie à l’Université Pierre-et-Marie-Curie.

Après son internat au CHU de Clermont-Ferrand et une thèse consacrée au lien entre muscle et microbiote dans la cachexie cancéreuse, elle rejoint le CHU de La Réunion en 2022 comme cheffe de clinique-assistante auprès de la Pre Estelle Nobécourt. Elle développe alors ses travaux autour de la lipodystrophie et du risque cardiovasculaire.

Ses projets de recherche portent notamment sur l’exploitation des données des patients suivis au sein de la filière régionale PRISIS, dédiée aux pathologies rares de l’insulinorésistance et de l’insulinosensibilité. L’objectif est de mieux comprendre ces pathologies et d’améliorer leur prise en charge, tout en transposant ces travaux à la population générale à risque de diabète.

Lionel Calenge, Directeur Général du CHU de La Réunion et Pre Bérénice Roy-Doray ont le plaisir de les féliciter.



