Commission de l'océan Indien : une feuille de route tournée vers la sécurité, la santé et la connectivité

Réunis ce lundi 8 juin 2026 à Moroni, aux Comores, les ministres des Affaires étrangères des États membres de la Commission de l'océan Indien (COI) ont fixé les grandes priorités de la coopération régionale pour les mois à venir. Sécurité maritime, santé, alimentation, connectivité ou encore culture figurent au cœur des décisions prises lors de ce 40e Conseil des ministres.

La Commission de l'océan Indien (COI) a tenu son 40e Conseil des ministres ce lundi, au Palais du Peuple de Moroni, en Union des Comores. Autour de la table, les représentants des Comores, de Madagascar, de la France, de Maurice et des Seychelles ont examiné une quinzaine de dossiers stratégiques pour l'avenir de la région.

Parmi les principales décisions adoptées figure l'organisation de deux conférences ministérielles consacrées à la sécurité régionale, l'une sur la sécurité portuaire et la sûreté de la navigation, l'autre sur la protection des câbles sous-marins et la cybersécurité. Un symposium régional sur la connectivité maritime sera également organisé aux Seychelles.

- Priorité à la santé et la sécurité -

La santé reste également un axe majeur de coopération. Les ministres ont validé l'opérationnalisation du fonds régional SEGA One Health, destiné à renforcer la prévention et la réponse face aux risques épidémiques, notamment la variole du singe (Mpox) ou Ebola.

Autre priorité : la sécurité alimentaire. La COI prévoit de finaliser une feuille de route stratégique afin de mobiliser partenaires publics et acteurs privés autour de cet enjeu devenu central pour les îles de l'océan Indien.

- La présidence transmise à la France -

À l'issue de la réunion, l'Union des Comores a transmis la présidence tournante de l'organisation à la France. Cette passation intervient dans un contexte symbolique, puisque les deux pays célèbrent cette année leurs 40 ans d'adhésion à la COI.

Pour sa présidence, la France entend notamment renforcer la coopération en matière de sécurité maritime, améliorer la gestion collective des risques naturels, moderniser le fonctionnement de l'organisation et développer les échanges commerciaux régionaux afin de renforcer la résilience alimentaire des territoires.

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