Deuil périnatal : deux évènements organisés au CHOR et à l'EPSMR autour de la santé

Le CHOR et l'EPSMR organisent deux évènements ce jeudi 15 octobre 2026. L'un, autour de la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal et l'autre, à l'occasion des Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM). (Photo : EPSMR)

Avec l'associaition Nos Tous Petits, le CHOR va organiser une journée d'information ce jeudi 15 octobre autour de la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal dans le Jardin du CHOR.

Au programme, des ateliers créatifs pour petits et grands (de 9h30 à 13h30), une exposition photos des familles (de çh30 à 16h) et enfin une conférence sur "Le potentiel psycho-traumatisme dans le deuil périnatal" par Audrey Rivière, psychologue et présidente de l'association Nos Tout Petits de la Réunion.

Autre évènement, dissocié, ce même jour, avec une conférence organisée dans le cadre des Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM) qui aura lieu à partir de 17h30 dans l'amphithéâtre du Centre de Ressources en Santé PAYANKE.

Cette conférence va porter sur les peintres et la santé mentale en parcourant les œuvres de douze artistes céléèbres avec le docteur Marc Ommari, psychiatre au 3114, ligne nationale de prévention du suicide et lepianiste Félix Bergdolt.

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