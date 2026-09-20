Don du sang : le planning des collectes

L'Etablissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du Dimanche 20 au Samedi 26 Septembre 2026. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Donner son sang, c’est aussi soutenir les patients atteints de cancer. A l’occasion de Septembre Rouge, mois de sensibilisation aux cancers du sang, l’EFS appelle chacun à se mobiliser. En septembre, faites un geste simple mais essentiel pour les patients qui en ont besoin.

Dimanche 20 Septembre 2026

Cinépalmes STE MARIE ............................................................................................................ 09H00 à 15H00

Collecte évènementielle organisée en partenariat avec le Rotary Club Ste Marie Roland Garros Centenaire

Lundi 21 Septembre 2026

Pôle Municipal 2 PK 23 - LA PLAINE DES CAFRES .................................................................... 08H00 à 13H00

Mardi 22 Septembre 2026

Parking Parc Technor (face au restaurant Cubarista)– STE CLOTILDE ..................................... 09H30 à 15H00

Mairie du TAMPON – Salle de réception ……………. .................................................................. 08H00 à 13H00

Mercredi 23 Septembre 2026

Centre Commercial Grand Nord – STE CLOTILDE .................................................................... 12H00 à 17H00

Mairie de ST JOSEPH- Salle du conseil ..................................................................................... 08H00 à 12H00

Jeudi 24 Septembre 2026

Hôtel de Région Réunion – STE CLOTILDE ................................................................................ 08H00 à 13H00

Vendredi 25 Septembre 2026

Centre commercial Savanna - ST PAUL .................................................................................... 12H00 à 17H00

Case Croix Jubilé - ST PIERRE .................................................................................................... 08H00 à 12H00

Samedi 26 Septembre 2026

Centre commercial Savanna - ST PAUL .................................................................................... 12H00 à 17H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante : https://dondesang.efs.sante.fr/

• Par téléphone : 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)