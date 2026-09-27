Don du sang : le planning des collectes

L'Etablissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 28 septembre au Samedi 3 octobre 2026. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
A l'occasion d'Octobre Rose, mobilisons-nous pour les patients. Donner son sang, c’est aussi soutenir les patients atteints de cancer, car certains ont besoin de transfusions sanguines pour continuer leurs traitements dans de meilleures conditions. Soutenons-les, donnons notre sang ou nos plaquettes.
Lundi 28 Septembre 2026
Palais de Justice – Salle de convivialité - STE CLOTILDE ......................................................... 08H00 à 13H00
Mardi 29 Septembre 2026
Lycée Memona HINTERMANN– ST DENIS ................................................................................ 08H00 à 13H00
Place marché ZAC AVENIR - ST LOUIS ................ ....................................................................... 08H00 à 12H00
Mairie de PETITE ILE – Salle des mariages ................................................................................. 08H00 à 13H00
Mercredi 30 Septembre 2026
Campus du TAMPON – Parvis face à la BU .............................................................................. 09H00 à 14H00
Jeudi 01 Octobre 2026
Salle des fêtes Mer Cassée – ST PHILIPPE ................................................................................ 08H00 à 13H00
Vendredi 02 Octobre 2026
Leclerc TAMPON – Centre-Ville ................................................................................................ 12H00 à 17H00
Samedi 03 Octobre 2026
Maison du Don - CHU FÉLIX GUYON - ST DENIS ....................................................................... 08H00 à 13H00