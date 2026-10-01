Phoenix Beverages Group (PBG) annonce qu’à compter de ce jeudi 1er octobre 2026, sa filiale Edena Boissons devient l’embouteilleur officiel des produits Coca-Cola® à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette nouvelle étape renforce la présence régionale de PBG et élargit le portefeuille d’Edena Boissons, en s’appuyant davantage sur le profond ancrage de l’entreprise à La Réunion. Elle reflète une ambition commune : proposer aux consommateurs des produits de qualité adaptés à leurs attentes, tout en garantissant un service fiable et une relation de proximité avec les clients.

Phoenix Beverages Group s’engage en faveur d’une croissance durable portée par l’innovation, la qualité, l’attention portée aux clients et le respect de l’environnement. À La Réunion, cet engagement se traduit par des investissements dans les capacités d’embouteillage d’Edena Boissons, le développement des talents locaux et des pratiques d’embouteillage responsables qui contribuent au succès à long terme de l’entreprise et des communautés qu’elle sert.

Bernard Theys, CEO de Phoenix Beverages Group, déclare : "Cette nouvelle étape reflète notr engagement en faveur de l’excellence régionale, de l’innovation et de la durabilité. Notre ambition est de proposer des boissons de classe mondiale tout en contribuant activement à l’économie locale. À travers Edena Boissons, et en nous appuyant sur un héritage de 95 ans dans la production de boissons, nous continuons à nous rapprocher des consommateurs réunionnais, en créant une valeur durable et significative pour nos partenaires et pour l’île".

San Veeramootoo, Director, Franchise Operations, Horn and Islands chez The Coca-Cola Company, ajoute : "Le système Coca Cola rafraîchit les communautés à La Réunion depuis près de sept décennies. Ce nouveau partenariat reflète notre engagement à grandir aux côtés des communautés que nous servons. Avec Edena Boissons et Phoenix Beverages Group, nouscontinuerons à recruter localement, embouteiller localement, distribuer localement et, lorsque cela est possible, nous approvisionner localement, tout en rapprochant davantage nos marques des consommateurs à travers La Réunion.