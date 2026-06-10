Fête de la musique à Sainte-Marie : 4 scènes, des professionnels, des amateurs et un radio-crochet

Le samedi 20 juin 2026, dans les rues de la ville de Sainte-Marie, 4 scènes s'animeront en simultanée de 9h00 à 23h30 : la ville se prépare à vibrer au rythme de la fête de la musique. Au programme dans toute la ville, du maloya, du séga, un radio-crochet avec 9 candidats apprentis chanteurs et des ateliers pour les enfants. L'événement qui se veut familial mettra à l'honneur plus de 30 artistes réunionnais, professionnels et amateurs avec à 22h40, Lindigo et Mcbox. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Au programme : les plus grands artistes réunionnais, séga, maloya, musiques urbaines et variétés créoles pour une soirée festive et conviviale., Tropical sound et des déambulations artistiques.

Les chanteurs du radio-crochet seront accompagnés en live par l'orchestre Choeurs des gramounes. Des démonstrations de quadrille créole par la Maison des Seniors et l'association ADE rythment l'événement. Sur la scéne 3, place du marché, une programmation familiale et festive sera dédiée à la valorisation des jeunes talents de Sainte-Marie.

Cette scène offre une vitrine aux artistes amateurs et aux élèves de l'école de musique dans une ambiance conviviale.