Route du littoral : circulation modifiée ce dimanche

Sur la RN1 route du Littoral, pour permettre des travaux de marquage, la circulation dans le sens Nord/Ouest se fera dans une voie unique (canal bichique) entre la Grande Chaloupe et le nouveau barreau de liaison (au PR 12+300), de 5h à 10h ce dimanche 20 septembre. Par conséquent, la circulation des cyclistes dans ce sens sera interdite pendant ces horaires. À noter que dans le sens Ouest/Nord, la voie de gauche sera neutralisée. (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)