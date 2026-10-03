Inforoutes : tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

CHANTIERS EN COURS

RN1 - Étang Salé - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN1 au niveau de la zone du Gouffre à l'Étang Salé, travaux de réparation de glissières de sécurité dans le sens Ouest/Sud la nuit du vendredi 2 octobre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h.

RN2002 - St Benoit - Travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie

Sur la RN2002 à St Benoît, lieu-dit la Cabane, pour permettre la suite des travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie, la route est totalement fermée jusqu'au courant du mois d'octobre. Une déviation est mise en place par les voiries communales et la RN2. Pour rappel, la circulation des piétons et cyclistes est possible sur une passerelle aménagée.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur de Gueule Rouge, travaux de sécurisation de la falaise de 8h à 16 du lundi 5 au jeudi 8 octobre et de 8h à 12h le vendredi 9 octobre. Chantier avec maintien de la circulation. Restrictions telles qu’alternat ou coupures à prévoir de façon exceptionnelle.

St Denis - Travaux de réfection OA Boulevard Nehru

A St Denis, au niveau du Boulevard Lancastel, pour permettre la suite des travaux de réfection de l’ouvrage d'art du Boulevard Nehru (ex Boulevard de l'Océan), la route sera fermée sur le passage inférieur du centre-ville vers la gare routière la nuit du vendredi 2 octobre et les nuits du lundi 5 au vendredi 9 octobre inclus. Une déviation sera mise en place par les voiries communales pour rejoindre la gare routière.

RN2 - St Philippe - Travaux d'amélioration hydraulique

Sur la RN2 à St Philippe, dans le secteur Ravine Galet, travaux d'amélioration hydraulique jusqu'au vendredi 30 octobre. Alternat de 8h à 16h.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur du Cap Paille-en-Queue, suite des travaux de sécurisation de la falaise avec des coupures de la circulation n'excédant pas 45 minutes selon les besoins du chantier jusqu’au vendredi 9 octobre, de 8h à 15h du lundi au jeudi et de 8h à 12h les vendredis. En dehors des coupures la circulation se fait par alternat.

RD48 - Rte de Salazie - Travaux d'enrobé

Sur la RD48 Rte de Salazie, partie comprise la ruelle Janac et la ruelle Bras de Songes, travaux d'enrobé les nuits jusqu'au mercredi 21 octobre. Alternat de 20h à 4h.

RN1 - Étang Salé/St Louis/St Pierre/Le Tampon - Travaux de nettoyage de BAU et gargouille

Sur la RN1 entre les échangeurs du Gol à St Louis et celui de Pierrefonds à St Pierre et sur la RN3 entre le giratoire des Azalées au Tampon et l’échangeur Bank à St Pierre, travaux de nettoyage du lundi 5 au vendredi 9 octobre. BAU neutralisée dans un sens ou dans l’autre au niveau de le zone à traiter de 8h30 à 15h.

RN2 - St Philippe - Travaux de mise en œuvre d'enrobés

Sur la RN2 à St Philippe, au niveau de la Route des Laves, travaux de mise en œuvre d'enrobés le lundi 5 octobre. Alternat de 7h30 à 16h.

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN1 à St Leu, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du mardi 6 octobre. Voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Sud au niveau de Ravine des Poux et dans le sens Sud/Nord secteur Stella, de 20h30 à 5h.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, dans le secteur Bras Creux, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 9 octobre.

Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bois Blanc, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 9 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur Ravine Robert, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 9 octobre.

Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'aménagement

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, dans le secteur Cimetière, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 9 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

TRAVAUX A VENIR

RD5 - St Paul / Rte de la Grande Fontaine - Travaux de remise en l'état de l'ouvrage

RD5 Route de la Grande Fontaine à Saint Paul fermée sens montant entre la Chaussée Royale et le carrefour avec le chemin Tour des Roches, à compter du mercredi 7 octobre aux alentours de 8h30, jusqu’au jeudi 17 décembre pour travaux de remise en état d'ouvrage d'art. Déviation par la RN1A Chaussée Royale, la RD6 et le chemin Ravine Bernica.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de curage

Sur la RN2 au niveau de l'échangeur Nord à Ste Suzanne, travaux de curage du lundi 5 au vendredi 9 octobre. BAU neutralisée dans le sens Nord/Est de 7h30 à 15h.

RN1 - St Louis/St Pierre - Travaux de fauchage manuel

Sur la RN1 entre le pont de la Rivière Ste Etienne à St Louis et la partie basse de la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de fauchage manuel du lundi 5 au vendredi 9 octobre. BAU neutralisée dans un sens ou dans l’autre au niveau de le zone à traiter de 8h30 à 15h.

RN1A - St Paul - Travaux de pose de câble EDF

Sur la RN1A à St Paul, entre les giratoires de Carosse et Chic Escale, travaux de réalisation de fouilles pour la pose de fourreaux EDF les lundi 5 et mardi 6 octobre. Alternat par feux tricolores de 9h à 15h.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de remise en état des réflecteurs et d’entretien divers

Sur la RN2, entre l'échangeur du Chaudron à St Denis et celui de Bourbier à St Benoit, travaux de remise en état des réflecteurs et d’entretien divers les nuits du lundi 5 au jeudi 8 octobre inclus. Voie neutralisée selon les besoins du chantier, dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - Étang Salé/St Pierre - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre l’échangeur de l’Étang Salé et la zone de la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de balayage les nuits du lundi 5 au jeudi 8 octobre inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l’autre en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h.

RN1A - St Paul - Travaux de réfection d'enrobés

Sur la RN1A à St Paul, pour permettre des travaux de réfection d'enrobés, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le giratoire Carosse et le giratoire Chic Escale de 20h à 5h les nuits du lundi 5 au jeudi 8 octobre inclus. Une déviation sera mise en place par la rue Général de Gaulle.

RN2 St Denis – Travaux de reprise d’enrobé

Sur la RN2 à Saint Denis, Boulevards Lancastel et Léopold Rambaud, pour permettre des travaux de reprise d'enrobés, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Est entre l'échangeur du Butor et l'intersection avec la rue Vallon Hoarau, de 20h à 5h les nuits des lundi 5 et mardi 6 octobre. Une déviation sera mise en place par les voiries communales et la RN6.

Les travaux sont prévus pour deux semaines. Les informations relatives aux phases venir vous seront communiquées en fonction de l’avancement du chantier.

RN1/RN1E - Le Port - Travaux de sécurisation et minéralisation

Sur les RN1 et RN1E entre le giratoire du Sacré Cœur et celui des Concessionnaire, travaux de sécurisation et minéralisation les nuits du lundi 5 au jeudi 8 octobre inclus. Neutralisation de voie et des anneaux extérieurs des giratoire de 20h à 5h.

RN3 - La Plaine des Palmistes/Le Tampon - Travaux d'élagage

Sur la RN3 du Ruisseau Bras Samy à La Plaine des Palmistes jusqu'à la Ravine Sèche au Tampon, travaux d'élagage du lundi 5 au jeudi 8 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

EVENEMENTS HORS CHANTIERS

RN2/RN2002 - Ste Suzanne - « Trail urbain du Phare »

Sur les RN2 et RN2002 à Ste Suzanne, entre les échangeurs de Bel air et La Marine, manifestation sportive intitulée « Trail urbain du Phare » organisée par le Club Athlétisme de Ste Suzanne, le samedi 3 octobre de 7h à 12h. La plus grande prudence est recommandée aux carrefours les plus importants et surtout à l'approche des participants

RN1A - St Paul/Étang Salé - « T97.4 »

Sur la RN1A entre le giratoire Bruniquel à St Paul et le giratoire du Rotary à l'Étang Salé, manifestation sportive intitulée « T97.4 » organisée par l'Association TRIRUN le dimanche 4 octobre de 6h à 15h. La plus grande prudence est recommandée à l'approche des triathlètes.

RN1/RN2 - St Denis - « Marché de Nuit »

La Ville de Saint Denis informe que pour permettre le bon déroulement de sa manifestation intitulée « Marché de nuit », la circulation sera interdite dans les deux sens sur les RN1 et RN2 entre le giratoire de la Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais du samedi 3 octobre à 18h au dimanche 4 octobre à 3h du matin.

La route sera donc fermée par les services de la mairie avec une déviation par les rues Lucien Gasparin et Labourdonnais dans les deux sens.

Le Barachois sera de nouveau fermé le dimanche 4 septembre de 14h à 19h.