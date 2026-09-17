[Vidéo] L’Ensemble Vocal Villancico en concert à La Réunion

Avec sa volonté permanente de faire découvrir le chant choral à tous, tout en poursuivant sa recherche de nouveautés, l’Ensemble Vocal Villancico vous invite cette année à trois concerts dans l’île de La Réunion, les 25, 26, 27 septembre 2026. Le temps d’une soirée, les spectateurs iront à la découverte d’une interprétation musicale originale, autour de chants de l’Espagne ancienne. Le programme s’intitule : "Lumière des voix anciennes, Chants de l’Espagne médiévale et séfarades". Nous publions le communiqué de l’Ensemble Vocal Villancico. (Photo :

Réservez vos soirées le vendredi 25 septembre à 20 h à l’église de La Délivrance, à Saint-Denis, le samedi 26 septembre à 20 h à l’église du Tampon centre ville et le dimanche 27 septembre à 17 h à l’église de Saint-Gilles-Les-Bains.

Vous pouvez réserver sur le site internet ou directement auprès des choristes. Les tarifs sont adaptés selon les situations et gratuits pour les moins de 18 ans.

- Plus de 50 choristes et chanteurs réunis à La Réunion -

Ces concerts réunissent les 50 choristes de Villancico et l’ensemble Stella d’Oriente venus de l’Hexagone avec deux chanteurs solistes, reconnus pour leur travail de qualité dans le domaine des chants anciens : Catalina Skinner, mezzo-soprano, Pierre-Yves Binard, baryton-basse. L’accompagnement est assuré par 5 instrumentistes spécialisés dans les répertoires médiévaux et anciens. Arnaud Denjean, du Conservatoire National de Région, complète cette formation.

Le répertoire de chants insolites puise, entre autres, dans les Cantigas de Santa Maria (XIIIe siècle), le Livre Vermeil de Montserrat (XVe siècle) et dans les chants séfarades (XVIe siècle).

En revisitant les partitions pour les choeurs, Jacques Detan, le chef de chœur, et l’ensemble Stella d’Oriente ouvrent à d’autres horizons, largement méconnus, en s'accompagnant d’instruments surprenants, peu entendus à La Réunion. Les instruments sont reproduits à l’identique de ceux du Moyen Âge et de la Renaissance. Ce travail collectif d’interprétation originale convie les spectateurs et auditeurs à un voyage musical riche en résonances orientales.

- Des instruments originaux, venus du monde entier -

Les sonorités envoûtantes et exotiques du luth, de la qitara, du oud, de l’harmonium indien, de la sacqueboute, ancêtre du trombone, relèvent ainsi la texture apportée par le rythme des percussions. Ces instruments accompagnent les voix des solistes et des choristes ou jouent seuls, dans des morceaux polyphoniques ou monophoniques.

Le programme invite donc à un voyage musical au cœur de l’Espagne du XIIIe au XVIᵉ siècles, à la croisée des cultures chrétienne, juive et musulmane.

Les chants choisis évoquent l’héritage d’Al-Andalus, cette période de rayonnement artistique et intellectuel où, durant plusieurs siècles, la péninsule ibérique fut un creuset unique de dialogue et d'échanges entre les traditions d’Orient et d’Occident, et entre les peuples venus de tous les rivages de la Méditerranée.

Ce contenu n’est pas sans rappeler le fait que La Réunion est, elle aussi, terre de rencontres multiples et d’échanges.