La première finale d'Esports Arena va avoir lieu au Creps ce samedi 17 octobre

Le Creps de La Réunion va être le théâtre de la finale de la première édition d'Esports Arena le samedi 17 octobre 2026. Deux équipes locales vont s'affronter pour décocher le premier titre de cette nouvelle compétition d'Esport, comme le détaille ce communiqué de presse. (Photo : Esports Arena)

Lancée le 22 août dernier, cette première édition a réuni 10 équipes composées de deux joueurs, engagées dans plusieurs semaines de compétition à travers une phase de groupes puis des playoffs.

Au terme de ce parcours, deux formations ont réussi à décrocher leur place pour la Grande Finale : Poney No Jutsu et Exhaust Esports.

Sous les couleurs de Poney No Jutsu, Teschow et Egle tenteront de conclure leur parcours en allant chercher le titre.

Face à eux, Zentox et Kayz, représentants d’Exhaust Esports, arrivent eux aussi au terme de plusieurs semaines de compétition avec le même objectif : devenir les premiers champions Esports Arena sur Rocket League.

Les deux équipes s’affronteront lors d’une finale en BO7, au meilleur des sept manches.

Cette confrontation viendra conclure une première édition pensée comme un véritable test grandeur nature pour Esports Arena.

- Une phase d’expérimentation -

Le choix de Rocket League n’est pas anodin.

Son principe est immédiatement compréhensible : du football, des voitures et deux équipes qui tentent de marquer davantage de buts que leur adversaire.

Cette simplicité de lecture permet à un public qui ne connaît pas nécessairement les codes de l’esport de comprendre rapidement ce qui se passe à l’écran, tout en conservant une profondeur et une exigence compétitive importantes pour les joueurs.

Pour Esports Arena, Rocket League représente ainsi une discipline particulièrement adaptée pour créer une passerelle entre les passionnés d’esport et un public plus large.

Cette première édition constitue avant tout une phase d’expérimentation.

À terme, l’ambition d’Esports Arena est de structurer un véritable circuit amateur sur Rocket League, permettant aux joueurs de se confronter régulièrement, de progresser, d’être détectés et de gagner en visibilité.

L’objectif est ensuite de transformer cette visibilité en opportunités : pour les joueurs qui souhaitent évoluer vers le haut niveau, mais également pour celles et ceux qui souhaitent travailler dans l’esport.

Car autour de la compétition existent de nombreux métiers : production, réalisation, communication, événementiel, administration de compétition, commentaire, création de contenu, marketing ou encore technique.

"Cette première édition nous permet de tester notre modèle. À terme, nous voulons construire un circuit amateur structuré capable de détecter les talents, de les faire progresser et de leur donner davantage de visibilité. L’objectif est de créer de véritables opportunités, aussi bien pour les joueurs que pour celles et ceux qui souhaitent travailler dans l’esport. Cette visibilité doit également permettre aux marques de trouver de nouvelles façons de s’adresser à une audience jeune et engagée", selon Ludovic Botomisy, fondateur d’Esports Arena.

- Valoriser les talents locaux -

Cette première édition repose également sur la mobilisation de plusieurs acteurs qui contribuent directement à la production et à la professionnalisation de l’événement.

Orange Réunion accompagne notamment la Grande Finale sur la partie connectivité, avec le déploiement de la fibre nécessaire au bon déroulement de la compétition et de sa diffusion.

STOR Solutions intervient sur l’infrastructure réseau afin de mettre en place un environnement technique adapté aux contraintes d’une compétition esport.

Eclypxor Prod, partenaire Production & Stream d’Esports Arena, assure la production et la diffusion des rencontres tout au long de la compétition.

Enfin, le CREPS de La Réunion accueille la Grande Finale et permet à cette première édition de se conclure par un rendez-vous en présentiel.

Ces collaborations illustrent également l’une des réalités de l’esport : derrière les joueurs et les matchs se trouve un écosystème de compétences techniques, numériques, audiovisuelles et événementielles.

D’autres acteurs accompagnent également cette première édition, notamment E-GIRLS, autour des enjeux de représentation et de place des femmes dans l’esport, ainsi que Havria Réunion, autour des questions de bien-être et d’accompagnement des joueurs.

La Grande Finale du 17 octobre marque l’aboutissement de cette première compétition, mais également le début d’un projet plus large.

À travers ses compétitions, son média et ses futurs événements, Esports Arena souhaite progressivement développer un environnement capable de valoriser les talents locaux, créer des passerelles vers le haut niveau et les métiers de l’esport, et offrir aux marques de nouveaux territoires de communication auprès des 16-34 ans.