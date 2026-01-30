La rétro de la semaine : violences conjugales à Saint-André, un éducateur jugé, accident de parapente, municipales 2026 et risque cyclonique

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026 : • Lundi 26 janvier - Violences conjugales à Saint-André : une femme blessée au visage à coups de sabre, son conjoint interpellé • Mardi 27 janvier - Viol et agression sexuelle sur mineurs : un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse encourt 20 ans de réclusion criminelle • Mercredi 28 janvier - Saint-Leu : deux blessés dans un accident de parapente, une victime évacuée en urgence absolue • Jeudi 29 janvier - Municipales 2026 : la campagne bat déjà son plein • Vendredi 30 janvier - Météo : en février, le risque cyclonique est à son maximum à La Réunion (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans la nuit de ce dimanche 25 à ce lundi 26 janvier 2026, une femme a été victime de coups de sabre dans le quartier Fayard à Saint-André, rue Évariste de Parny. La victime serait blessée au niveau du visage et de la main. Elle a été évacuée vers le CHU par les secours. Son pronostic vital n'est pas engagé. Selon nos informations, l'agresseur, âgé de 41 ans, présumé est le conjoint. Il a été interpellé par les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte.

Deuxième journée d'audience devant la Cour criminelle de La Réunion ce mardi 27 janvier 2026 pour un ancien éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de Saint-Pierre. L'homme de 57 ans est poursuivi de viol commis sur mineur de moins de 15 ans et agression sexuelle imposée a un mineur de 15 ans sur des jeunes en difficulté qu'il accompagnait. Le verdict est attendu ce mercredi. Présumé innocent, il encourt 20 ans de réclusion criminelle.

Ce mardi 27 janvier 2026, l'unité du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) est intervenue pour un accident de parapente à Saint-Leu dans le secteur des Colimaçons. Deux personnes ont été blessées. Un homme a été évacué en urgence absolue. L'autre victime, une jeune femme, est en urgence relative.

Il reste désormais moins de deux mois avant le premier tour des élections municipales 2026. Nombre de candidats et candidates ont d'ores et déjà lancé leur campagne, certains ont annoncé leur candidature, et d'autres laissent planer le doute. Des surprises ne sont pas à exclure dans les semaines à venir, à l'image de ces derniers jours où certaines personnalités politiques ont décidé de revenir sur le devant de la scène. Imaz Press Réunion fait le point sur cette campagne qui ne manquera pas de continuer à surprendre.

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce avec Awo, Blossom et Chenge. La suite s'est toute aussi active avec Dudzai ou encore Ewetse. Une activité qui, selon Météo France, risque de s'accentuer en cette fin janvier avec "le démarrage d'une nouvelle séquence cyclonique aux alentours des terres habitée". Météo France rappelle que janvier et février sont les mois où le risque cyclonique est à son maximum à La Réunion.