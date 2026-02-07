La rétro de la semaine : Fytia s'intensifie, la tempête s'éloigne, risque d'abstention, affaire Caillé et dépression tropicale

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 au vendredi 6 février 2026 : • Lundi 2 février - À 365 km de La Réunion, la forte tempête Fytia s'intensifie, l'île en vigilance • Mardi 3 février - Fytia s'affaiblit et s'éloigne de La Réunion, le temps reste maussade • Mercredi 4 février - Municipales : désintérêt pour la politique, manque d'information sur le rôle des maires, le risque d'une forte abstention est réel • Jeudi 5 février - Tribunal de Saint-Denis : trois jours de procès à partir de lundi pour François Caillé et David Vital • Vendredi 6 février - La dépression tropicale à 840 km de La Réunion, un passage au stade de cyclone envisagé à partir de lundi (Photo : sly/www.imazpress.com)

La forte tempête Fytia poursuit sa phase de réintensification ce lundi 2 février 2026. Actuellement à 365 km de La Réunion, une dégradation modérée est à attendre en marge de ce système. Il devrait "passer entre 200 km et 300 km au sud-ouest de l'île", indique la Météo France. Un épisode de fortes pluies est attendu avec le passage de fortes averses parfois orageuses, notamment sur une large moitié nord et ouest de l'île. Le vent de nord puis nord-ouest devrait souffler en rafales à près de 80km/h sur les secteurs exposés. La houle cyclonique devrait déferler sur les côtes ouest de l'île avec des vagues de l'ordre de 3 mètres en hauteur significative. Les côtes ouest sont en vigilance jaune vagues-submersions et vents forts, le nord, l'est et l'ouest sont en vigilance fortes pluies et orages.

À 4h ce mardi 3 février 2026, la forte tempête Fytia se situait à 245 km au sud-ouest de La Réunion. Le système "a commencé à faiblir ces dernières heures (...) et continue de se déplacer à 11 km/h vers le sud-est" en s'éloignant lentement de l'île, constate Météo France. Le temps "reste maussade en journée sur la majeure partie de La Réunion" préviennent les météorologues. Des averses parfois fortes, notamment sur le secteur nord-ouest, et des rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h sont attendues. Le sud, sud-est et ouest de l'île sont en vigilance jaune vents forts depuis 22h ce lundi. La route du littoral est toujours basculée (

À moins de deux mois des élections municipales de mars 2026, la fonction de maire est plus que jamais un enjeu politique central. Pourtant, les taux d’abstention sont toujours plus élevés, à La Réunion comme partout en France. Une situation qui traduit un désintérêt grandissant vis-à-vis de la politique, mais aussi, peut-être, un manque d'informations sur l'importance du rôle des maires dans la politique du pays (Photo www.imazpress.com)

À partir de ce lundi 9 février et jusqu'au mercredi 11 février 2026, François Caillé, David Vital, et plusieurs co-mis en cause seront devant les magistrats du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Ils seront jugés pour des faits supposés de corruption, fausses factures, marchés publics truqués, blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs. Ils sont tous présumés innocents. Ce procès sera le second volet judiciaire de cette affaire tentaculaire qui met même en cause deux magistrats.

Le système est passé au stade de dépression tropicale en cette nuit du jeudi 5 au vendredi 6 février 2026. Elle se situe à 5 heures à environ 190 km au nord-est de Saint-Brandon et 840 km de La Réunion. "Le stade de tempête tropicale modérée est ainsi retardé à la nuit de vendredi à samedi", indique Météo France. Une intensification plus rapide est ensuite possible à partir de ce week-end, avec un passage au stade de cyclone tropical envisagé à partir de lundi. À compter de dimanche et surtout lundi "une influence de ce système sur les conditions météorologiques à La Réunion est possible en termes de vent, de mer et de pluies".