La rétro de la semaine : résultats des élections, municipales 2026, listes du second tour, campagne de l'entre deux tours et études de l'éruption

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mars 2026 : • Lundi 16 mars - 14 maires, dont 4 femmes, élus ou réélus au premier tour : du jamais vu à La Réunion • Mardi 17 mars - Municipales 2026 : la gauche comme la droite toujours bien ancrées à La Réunion • Mercredi 18 mars - Municipales à La Réunion : entre fusions, maintiens et désistements, les cartes du deuxième tour sont rebattues • Jeudi 19 mars - Campagne de l'entre deux tours : pressions, tensions et pratiques contestées • Vendredi 20 mars - Volcan : la lave rencontre la mer et offre un terrain d'étude précieux pour les scientifiques (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

De mémoire d’observateur politique, c’est du jamais vu : 14 maires ont été élus ou réélus dès le premier tour de ces élections municipales à La Réunion, soit plus de la moitié des maires de l’île. États des lieux.

Deux jours après le premier tour des élections municipales, la machine est déjà en marche pour le second tour ce dimanche 22 mars 2026. Si 14 candidat.es peuvent déjà penser à l'avenir, ayant été élu.es dès le premier tour, dix communes sont toujours dans la bataille. Un premier tour qui a conforté la place de nombreux maires déjà en place, mais qui remet aussi en question l'hégémonie d'autres candidats.

Au lendemain du premier tour des élections locales à La Réunion, les cartes se sont rebattues. Des alliances et des désistements remettent en question le scrutin du second tour dimanche 22 mars 2026. À Saint-André, la fusion des listes entre Laurent et Jean-Marie Virapoullé met en difficulté Joé Bédier. Didier Robert n'ira finalement pas au second tour de Saint-Paul, appelant à voter pour Cyrille Melchior. Frédéric Maillot se retrouve en position de force à Sainte-Suzanne grâce au ralliement de Daniel Alamélou. Bruno Domen créé la surprise et se retire à Saint-Leu, donnant un peu d'espoir à Karim Juhoor. Et Emeline K/Bidi se retrouve en grande difficulté à Saint-Pierre, sans le ralliement ni le soutien des autres candidats face à David Lorion.

48 heures. C’est tout ce qu’il reste aux candidats pour faire campagne. Dans cette dernière ligne droite avant le second tour qui aura lieu ce dimanche 22 mars 2026, les listes qui peuvent se maintenir sont parfois chamboulées par les fusions, ou les abandons. De leur côté, sur le terrain, les militants multiplient les appels au vote, au risque parfois d’être trop insistants : porte-à-porte, démarchage téléphonique, SMS. Un seul objectif en tête : faire élire leur candidat. Des pratiques qui ne plaisent pas toujours aux électeurs, ni à certains militants.

Entré en éruption le vendredi 13 février 2026, le Piton de la Fournaise se donne en spectacle. Alors que la lave se déverse dans la mer au niveau de Sainte-Rose, des scientifiques se préparent à intervenir sur place. Le but : tenter de documenter des phénomènes rares, comme il en a été observé lors de précédentes éruptions, comme en 2007 où des espèces de poissons, inconnus jusque là, étaient remontés morts des profondeurs, certainement à cause de la chaleur.