[Photos] Volcan : la lave rencontre la mer et offre un terrain d'étude précieux pour les scientifiques

Entré en éruption le vendredi 13 février 2026, le Piton de la Fournaise se donne en spectacle. Alors que la lave se déverse dans la mer au niveau de Sainte-Rose, des scientifiques se préparent à intervenir sur place. Le but : tenter de documenter des phénomènes rares, comme il en a été observé lors de précédentes éruptions, comme en 2007 où des espèces de poissons, inconnus jusque là, étaient remontés morts des profondeurs, certainement à cause de la chaleur (Photos Alain Barrère - Biolave - Cité du volcan et Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Après avoir dévalé les grandes pentes puis traversé la RN2 pour la première fois depuis 2007, la coulée a atteint la mer le 16 mars dernier. Un spectacle impressionnant, mais aussi un terrain d'étude précieux pour les scientifiques.

- En attente d'une autorisation pour une mission au large de la coulée -

Des recherches devraient prochainement être menées à l'endroit où la lave entre en contact avec l'eau. "On prépare actuellement un dossier pour la préfecture, afin d'obtenir une autorisation d'accès à la mer", indique Alain Barrère, enseignant chercheur en géologie et biologie marine, conseiller scientifique de la Cité du volcan et professeur de SVT. Dans le cadre de cette éruption, il est organisateur-coordonnateur de l'étape 4 du programme Biolave (éruption février - mars 2026).

L'intervention ne pourra toutefois pas se faire immédiatement : "Vu la petitesse de la plateforme et la faible profondeur, ce n'est pas pour tout de suite", précise-t-il, évoquant une possible mission la semaine prochaine, sous réserve de conditions plus favorables.

La dernière fois que la lave était entrée en contact avec l'océan, lors de l’éruption de 2007, des poissons morts avaient été retrouvés en surface, à proximité de la coulée. Regardez.

- En 2007, une quinzaine de nouvelles espèces de poissons découvertes -

Dans la journée du dimanche 8 avril 2007, des scientifiques ont fait une étrange découverte. Des poissons inconnus morts certainement à cause de la chaleur ont été repêchés à Saint-Philippe au large du point où la lave se jette dans la mer.

En 2009, l'équipe de scientifiques à l'origine de cette découverte publie l'inventaire des poissons récoltés lors de l'éruption de 2007 du Piton de la Fournaise.

"Plus de 400 spécimens sont récoltés. 81 espèces pour 42 familles correspondantes ont été identifiées", peut-on lire dans la publication. "Elles vivent en majorité dans une zone dite profonde, entre -100 mètres et -1.000 mètres. 47 espèces sont nouvelles pour la faune ichtyologique de l'île et 12 espèces seraient nouvelles pour la Science. Ce phénomène rare, connu des Îles Hawaii et Galapagos, n'avait jamais été observé à La Réunion".

Les analyses avaient alors permis d’identifier une quinzaine d’espèces, principalement issues de la faune abyssale, jusque-là inconnues de la science. Parmi ces espèces, le Symphysanodon pitondelafournaisei a été nommé d'après le volcan réunionnais.

Une avancée considérable pour la biologie marine et un phénomène marquant, mais peu susceptible de se reproduire selon les chercheurs. "C’était un événement exceptionnel", souligne Alain Barrère.

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- Des laves en coussins observées -

Des formations géologiques pourraient être au coeur des recherches, notamment les "pillow lavas" ou laves en coussins, ces structures créées lorsque la lave se refroidit brutalement sous l'eau. "On avait déjà observé ce type de lave en 2004 et c'était une première en France", rappelle le scientifique. Des traces de pillow lavas avaient également été identifiées après l’éruption de 2007, mais aussi en étudiant des coulées plus anciennes, comme celle de 1977. Regardez.

Si l'étude des laves en coussins ne présente pas d’enjeu immédiat en termes d’exploitation, elles contribuent à enrichir les connaissances sur le volcanisme réunionnais. "Cela fait partie d’un patrimoine scientifique de renommée mondiale", insiste Alain Barrère.

Depuis plus d'un mois, le Piton de la Fournaise est en éruption.

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