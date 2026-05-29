La rétro de la semaine : volcan, carburants des pompiers, baccalauréat en créole, cancer de la peau et le créole notre langue

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 au vendredi 15 mai 2026 : • Lundi 25 mai - Volcan : vers un nouveau cycle éruptif au Piton de la Fournaise • Mardi 26 mai - Carburants : les pompiers de La Réunion payent une taxe à la pompe, les pompiers de l’Hexagone sont exonérés • Mercredi 27 mai - Baccalauréat : une épreuve en créole réunionnais pour 2028, "impossible" pour le syndicat, "atteignable" pour le Rectorat • Jeudi 28 mai - Cancer de la peau : pas besoin de rendez-vous chez le dermatologue pour se faire dépister et éviter le pire • Vendredi 29 mai - Créole réunionnais : un "charabia" que certains ne sauraient voir et surtout pas à l'école, pourtant c'est bel et bien une langue (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Fin 2024, le calme plat au Piton de la Fournaise marquait la fin d'un cycle éruptif au Volcan (2014-2023). Cette année, si ce calme fut rompu avec deux éruptions depuis janvier 2026, seule l'analyse des prélèvements de lave réalisés par les volcanologues de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) pourra confirmer la reprise d'un nouveau cycle éruptif.

Depuis 2023, tous les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) de France bénéficient d'une exonération d'accise sur les carburants de leurs véhicules. Une mesure votée par le Parlement et précisée par un décret en 2024. Mais à La Réunion, cette exonération ne s'applique pas. En cause : une fiscalité locale spécifique, qui place la décision entre les mains, notamment, de la Région. Résultat, le Sdis réunionnais continue de payer des taxes sur son carburant, contrairement à ses homologues de l'Hexagone.

À partir du bac 2028, les lycéens ayant suivi une spécialité dans une langue régionale pourront passer l’épreuve correspondante dans cette langue, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray. Les syndicats saluent une annonce pouvant contribuer à valoriser l'identité de l'île, mais ils le disent, à l'horizon 2028, cela sera impossible à réaliser. Un avis que ne partage pas le Rectorat, se disant "prêt et en ordre de marche" pour qu'en 2028, les objectifs fixés par le ministre soient atteints.

Avec plus de 100.000 nouveaux cas chaque année en France et des centaines de cas à La Réunion, les cancers de la peau sont encore trop fréquents. Dans 80% des cas, ils sont liés à des expositions excessives au soleil. Le dépistage est essentiel pour éviter le pire. Il peut être effectué par un médecin traitant qui dirigera la personne en urgence chez un dermatologue si besoin. Une méthode d'auto-dépistage a également été élaborée par des spécialistes. Il en sera notamment question ce jeudi 28 mai 2026 lors de la journée de sensibilisation organisée par le CHOR (Centre hospitalier Ouest Réunion) dans le cadre de "Mai Violet", le mois dédié à la prévention et au dépistage des cancers de la peau.

Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé récemment que les lycéens ayant suivi une spécialité dans une langue régionale pourraient passer l’épreuve correspondante dans cette langue lors du baccalauréat 2028. Pour La Réunion, il est question d’une seule et unique épreuve du baccalauréat 2028 qui se déroulerait en créole. Sans surprise, cette annonce a relancé le débat sur la place du créole dans notre société et particulièrement à l’école. Dans les commentaires sous les publications relatant l'information, les avis sont tranchés. Pour certains le créole est à une langue à part entière et à ce titre a tout à fait sa place au bac. Pour d'autres, souvent très agressifs, le créole ne serait pas une langue, un dialecte tout au plus, presque un charabia. Il ne mériterait donc pas de franchir les portes d’une salle de classe.