La rétro de la semaine : téléphone au volant, consommation de dou, entretien avec le préfet, un ancien prof de l'ESA accusé de viols et harcèlement sexuel et fermetures de commerces

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er juin au vendredi 5 juin 2026 : • Lundi 1 juin - Automobilistes attention : téléphone au volant, permis envolé dès ce lundi • Mardi 2 juin - Trafic de drogue : à La Réunion, les professionnels de santé et les bénévoles sont "démunis, désemparés" face à la consommation du dou • Mercredi 3 juin - Prostitution, violences faites aux femmes, vols : le trafic de drogues menace gravement la société réunionnaise, estime le préfet • Jeudi 4 juin - À l’École supérieure d’art de La Réunion, un ancien professeur accusé de viols et de harcèlement sexuel • Vendredi 5 juin - Dans les centres-villes de La Réunion, l'inquiétante spirale des fermetures de commerces (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À partir de ce lundi 1er juin 2026, les conducteurs réunionnais surpris avec un téléphone en main au volant pourront désormais faire l’objet d’une suspension administrative immédiate de leur permis de conduire. La mesure, annoncée fin avril par le préfet Patrice Latron, s’inscrit dans un plan renforcé de lutte contre les comportements dangereux sur les routes de l’île.

Professionnels de santé et bénévoles lancent l’alerte : face à une hausse du trafic et à la consommation du dou, la situation est très préoccupante. Depuis deux ans, ils observent une augmentation de la consommation de cette drogue de synthèse. La substance est très addictive selon les médecins. Une seule prise suffit à lancer le processus de dépendance. Vendu environ à 150 euros le gramme sur notre île, son tarif bien supérieur au prix pratiqué dans l’Hexagone ne dissuade pas, au contraire, il suscite la convoitise de trafiquants qui cherchent à établir leurs réseaux sur l'île. Prostitution de mineurs, enfants retrouvés dénutris : au-delà de l’addiction, le dou vient faire éclater la cellule familiale et mettre en danger les conjoints, les enfants, avant de faire vaciller l’ensemble de la famille. Les bénévoles dans les quartiers se sentent démunis et appellent à l'aide.

L'augmentation du trafic et de la consommation de drogues, parmi lesquelles le dou, une drogue de synthèse, menace la société réunionnaise selon Patrice Latron, préfet de La Réunion. Dans un entretien avec Imaz Press, le représentant de l'Etat alerte sur les dangers graves liés au trafic de drogues : les violences faites aux femmes, la prostitution, y compris des mineurs, et la délinquance d'appropriation avec les cambriolages et les atteintes à la personne notamment.

Une enquête du média "Les Jours", publiée le 1er juin 2026, met en cause un ancien professeur de l’École supérieure d’art de La Réunion, Yohann Quëland de Saint-Pern. Il est accusé de viols et de harcèlement sexuel. "Les Jours" ont également recueilli une douzaine de témoignages d’anciens élèves, de salariés ou ex-salariés. Une plainte a été déposée. L’intéressé dément les accusations. Il reste présumé innocent. Deux autres enquêtes du média "Les Jours" mettent en cause deux autres personnalités du milieu culturel à La Réunion.

D'un bout à l'autre de l'île, les mêmes constats remontent du terrain : fréquentation en baisse, trésoreries sous tension, fermetures qui se multiplient. Les commerçants des centres-villes réunionnais traversent une période particulièrement difficile, au point que certains évoquent une situation "alarmante" pour l'économie locale.