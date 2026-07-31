La rétro de la semaine : disparitions inquiétantes, risque d'incendie, couple mort à Saint-Joseph, mal-logés abandonnés et leptospirose

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 au vendredi 31 juillet 2026 : • Lundi 27 juillet - Disparitions inquiétantes : une centaine de personnes se volatilisent chaque année à La Réunion • Mardi 28 juillet - Le risque d’incendie majeur augmente : le changement climatique et la sécheresse peuvent mettre le feu à La Réunion • Mercredi 29 juillet - Couple retrouvé mort à Saint-Joseph : la piste du suicide se confirme, une plainte pour infractions sexuelles sur mineures avait été déposée contre le défunt • Jeudi 30 juillet - Cyclones, inondations, érosion : face aux risques climatiques, les mal-logés de La Réunion sont abandonnés par l'État • Vendredi 31 juillet - Leptospirose : à La Réunion, une nouvelle souche de la maladie est capable de résister à l'hiver (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Que se passe-t-il à La Réunion ? Depuis plusieurs jours, les appels à témoins pour disparitions inquiétantes se multiplient. Mineurs, père de famille, gramoune, randonneurs… tous semblent se volatiliser sans laisser de traces. Départ "volontaire" ou accident, chaque cas différent. Un point pourtant les relie, la douloureuse absence pour leurs proches et la course contre la montre pour les retrouver. Dans l'île, chaque année, plus d'une centaine de personnes disparaissent. Certains sont retrouvés… d'autres jamais.

Depuis le mercredi 22 juillet 2026, un méga incendie ravage la Gironde. Un brasier qui, lundi matin, avait déjà brûlé 42.000 hectares et poussé 220.000 personnes à évacuer leurs habitations. Le dérèglement climatique a joué un rôle majeur dans ce sinistre d'une rare intensité. À La Réunion aussi, le changement environnemental peut favoriser l'émergence et la survenue de davantage de feux. Un scénario loin d'être improbable dans la mesure où les flammes ont déjà englouti plusieurs milliers d'hectares au Maido en 2010, 2011 et 2020.

Le mardi 14 juillet 2026, les corps de Daisy Lisador et Joseph Leperlier, un couple de personnes âgées de l'Étang-Salé étaient retrouvés, sans vie, à proximité de leur véhicule, à la Plaine des Grègues, à Saint-Joseph. Ce mardi 28 juillet 2026, sur le plateau de Réunion La 1ère, la procureure de Saint-Pierre, Élodie Landat, indique que la piste du suicide semble se confirmer après résultats de l'autopsie. Elle révèle également qu'une plainte pour des faits d'infractions sexuelles avait été déposée à l'encontre de Joseph Leperlier, par sa petite-fille et sa fille en juin 2026.

Alors que La Réunion est entrée dans la saison cyclonique, la Fondation pour le logement déplore l'abandon des personnes "mal-logées" par l'État. Cyclones, inondations, érosion côtière, fortes chaleurs, feux de forêts… Elle estime que les mesures prises ne sont pas à la hauteur de l'ampleur des effets du changement climatique. Dans l'île, 92% de la population est exposée aux risques climatiques, plus de 150.000 personnes sont mal-logées et 30% des habitants n'ont pas d'assurance logement.

À La Réunion, une nouvelle souche de la leptospirose capable de résister à l'hiver austral a été identifiée par le Centre national de recherche scientifique (CNRS). "Il n'est pas exclu que cette souche soit capable de se transmettre plus facilement en raison du changement climatique" explique à Imaz Press le Docteur Patrick Mavingui, chercheur au CNRS. Entre le 1er janvier et le 16 juillet 2026, 217 cas autochtones de cette maladie infectieuse ont été déclarés à l'Agence régionale de santé.